TydzieńwAzji: Chiny będą przetwarzały najwięcej ropy na świecie. Na eksport?

Sinopec, czołowa chińska korporacja petrochemiczna, przewiduje, że do 2025 r. Chiny staną się największym przetwórcą ropy na świecie. Ta prognoza została ogłoszona 17 grudnia przez Economic & Development Research Institute (EDRI), think tank należący do chińskiego molocha energetycznego, w corocznym raporcie na temat rozwoju chińskiego przemysłu energetycznego i chemicznego.

Według prognozy w ciągu najbliższych pięciu lat moce przerobowe chińskich rafinerii wzrosną o 20 proc., do niemal 20 mln baryłek dziennie, prześcigając dotychczasowego globalnego lidera - USA.

Przyczyną chińskiego awansu w tabeli światowych przetwórców ropy jest planowane oddanie do użytku szeregu nowych rafinerii o łącznej mocy produkcyjnej 1,4 mln baryłek dziennie.

Rosnący eksport chińskich produktów naftowych wprowadzi spore zamieszanie w światowym przemyśle rafineryjnym, który już boryka się nadwyżkami mocy produkcyjnych.

