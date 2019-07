TydzieńwAzji: Chiny już nie tylko produkują adidasy, robią znacznie więcej

Chińskie firmy w branży obuwniczej wyrosły jako poddostawcy takich globalnych marek jak Adidas i Nike. To doświadczenie spółki i ich managerowie wykorzystują obecnie do promowania własnych marek i ich ekspansji zarówno w Chinach, jak i na wielu światowych rynkach. Nieprzypadkowo przynajmniej jedna z siedzib takich firm jest zwykle w Hongkongu, który pozostaje chińskim biznesowym oknem na świat. Spółki te są również na ogół notowane na miejscowej giełdzie.

Takie firmy jak Anta, Xtep, czy 361 Degrees (361°) tym różnią się od rywali o ugruntowanej globalnej pozycji rynkowej, że całość procesu produkcyjnego, od badań, poprzez design, rozwój produktu, aż po produkcję, mają często w jednym miejscu. Daje im to możliwość szybkich dopasowań do sytuacji rynkowej i wdrożeń wszelkich innowacji. Zagraniczni konkurenci w celu ograniczenia kosztów cały proces mają zwykle podzielony na wiele państw, co pozwala im jednak także z większą łatwością funkcjonować jako firmy globalne, dopasowując ofertę do poszczególnych rynków. Wydłuża to jednak zwykle procesy wdrożeniowe.





Po pierwsze, wiele pieniędzy wkładają w specjalistyczne laboratoria, jak np. Xtep, który rozwija obuwie biegowe.



Po drugie, idąc w ślady gigantów z branży, sponsorują rozpoznawalne gwiazdy. Dla przykładu, Xtep wsparła amerykańskiego lekkoatletę Justina Gatlina i saudyjski zespół piłkarski Al-Shabab. Anta zaś zdecydowała się na sponsoring takich koszykarskich gwiazd, jak Kevin Garnett z Minnesota Timberwolves czy Klay Thompson z Golden State Warriors. Obaj porzucili bardziej renomowanych sponsorów. 361 Degrees sponsorował ubrania i buty dla wolontariuszy podczas letnich igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro.



Trzecim filarem jest wykup ważnych firm globalnych. Dla przykładu, w zeszłym roku konsorcjum chińskich spółek z przedsiębiorstwem Anta na czele wykupiło Amer Sports, właściciela takich marek jak Salomon, Wilson czy Atomic Skis.



Ekspansja chińskich wyspecjalizowanych spółek związanych z produkcją obuwia sportowego w Europie może zająć jeszcze jakiś czas, ale dla szukających wsparcia klubów i sportowców jest coraz bardziej atrakcyjną możliwością.



