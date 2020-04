TydzieńwAzji: Chiny na drodze do odebrania USA światowego przywództwa

Jeszcze dwa miesiące temu Chiny wydawały się chorym człowiekiem świata. Obecnie Państwo Środka przedstawia się jako globalny lekarz, państwo-wzorzec w przeciwdziałaniu epidemii COVID-19, udzielające wsparcia innym. Pekin stara się wypromować "Zdrowotny Jedwabny Szlak", uzupełnienie swojego sztandarowego projektu "Pasa i Szlaku". Ma opierać się na wymianie informacji i dzieleniu się rozwiązaniami w radzeniu sobie z epidemią. Wszystko oczywiście pod chińską flagą.

Chińska sieć

Wojna propagandowa

Przykładem jest GMCC, zainicjowany przez fundację Jacka Ma i fundację Alibaby. Program powstał w partnerstwie z publicznymi szpitalami i uniwersytetami znajdującymi się głównie w prowincji Zhejiang, gdzie rozwinął się sam koncern Alibaba. Do projektu wyłoniono szpitale, które wspomagały zatrzymanie epidemii i prowadzą zaawansowane badania nad koronawirusem. Dzięki platformie lekarze z różnych stron globu mogą skontaktować się ze swoimi chińskimi odpowiednikami, którzy brali udział w opanowaniu epidemii w Wuhan i dzielą się swoimi doświadczeniami z pierwszej linii frontu. System sztucznej inteligencji obsługuje - według informacji podanych na stronie - jedenaście języków obcych. Chińscy lekarze organizują również webinary, podczas których można zdalnie uczestniczyć w organizowanych przez nich szkoleniach i konsultacjach za pomocą połączenia wideo.Kolejnym filarem tej platformy jest zatrudnienie zaawansowanych algorytmów (sztucznej inteligencji) do przeciwdziałania epidemii i prognozowania efektów izolacji, kwarantanny i ograniczenia życia publicznego. Służy do tego program Epidemic Prediction Technology (Technologia Przewidywania Epidemii), który opracowuje prognozę na podstawie podanych do systemu danych, takich jak m.in. liczba zarażonych i zdrowych, kwarantanna i osoby wyleczone. Publiczne instytucje mogą wykorzystać program za darmo po wypełnieniu aplikacji.Inicjatywy takie jak GMCC służą także zbieraniu informacji o epidemii w państwach trzecich. Dzięki zaoferowaniu nowoczesnych rozwiązań z zastosowaniem sztucznej inteligencji, często za darmo dla publicznych instytucji, chińskie programy mogą w zamian uzyskać dostęp do kluczowych informacji na temat stanu epidemiologicznego na całym świecie.Na poziomie medycznym i politycznym trwają starania o dostęp do jak największej ilości danych, aby móc prognozować nie tylko to, jak epidemia przebiega w krajach trzecich, ale również to jakie regulacje okazują się najbardziej skuteczne przy ponoszeniu jak najmniejszych kosztów dla gospodarki.Program może się nie okazać atrakcyjny dla zamożnych państw Europy Zachodniej, ale inaczej spoglądać mogą na niego państwa tzw. Globalnego Południa, które dysponują mniejszym budżetem przeznaczonym na opiekę zdrowotną.Przez wiele lat chińskie organizacje i instytucje przeznaczały wiele środków na rozbudowywanie sieci kontaktów z pracownikami naukowymi i środowiskiem eksperckim. Teraz ta polityka wydaje się przynosić korzyści Chinom. Za pośrednictwem chińskich mediów społecznościowych, takich jak WeChat, tworzone są międzynarodowe grupy, które wymieniają się informacjami i opiniami na temat tego, co się dzieje w państwach, gdzie działają. Dzięki rozbudowanej sieci kontaktów chińskie instytucje mogą efektywnie docierać do osób ze świata naukowego i analitycznego, przedstawiając swoje propozycje dotyczące zwalczania koronawirusa, a dzięki temu też sondować nastroje polityczne w poszczególnych krajach.Jak mogą wiedzę wykorzystać Chińczycy? Na przykład chińskie korporacje mogą nasilić naciski w sprawie zastosowania chińskiej sieci 5G, jako bardziej efektywnej kosztowo w dobie kryzysu. Obawy dotyczące cyberbezpieczeństwa mogą zejść na dalszy plan, gdy kwestia szybkiego łącza w gospodarce i społeczeństwie staje się coraz istotniejsza w czasie przymusowego pobytu w domach.Chinom zarzuca się nie tylko tuszowanie sprawy rozprzestrzeniania się wirusa na początkowym etapie, ale także zwlekanie z przekazywaniem informacji o śmierci pierwszego pacjenta zakażonego COVID-19. Z drugiej strony Chiny krytykują zachodnie media, w tym na przykład niemiecki tygodnik "Spiegel", za okładkę sugerującą, że wirus został stworzony w Chinach ("Made in China"). Chiński anglojęzyczny portal "Global Times", który prezentuje stanowiska bliskie Komunistycznej Partii Chin, regularnie krytykuje media zachodnie za sformułowania łączące nazwę wirusa z Chinami. Takie wypowiedzi ich zdaniem przyczyniają się do wzrostu sinofobii, a epidemia nie ma swojej narodowości. W tej chwili Pekin dąży do przedstawienia wirusa jako wyzwania globalnego, który nie powinien być upolityczniony. Z drugiej strony trwa kampania informacyjna sugerująca przywiezienie wirusa do Chin z Włoch lub Stanów Zjednoczonych.Chińskie działania oceniane są na świecie bardzo różnie, w zależności od dotychczasowych doświadczeń z Państwem Środka i bieżącej sytuacji epidemiologicznej. Po raz pierwszy w historii ChRL stała się dawcą pomocy humanitarnej dla Europy Zachodniej. Tę sytuację chińskie przywództwo wykorzystuje do promocji własnych programów globalnych i swojego przywództwa w świecie. Zwraca uwagę zdolność do koncentracji wysiłków, od współpracy z biznesem, poprzez think-tanki, aż po media. Niektórzy sugerują, że być może w wyniku pandemii szerzącej się w USA i brak globalnych inicjatyw Waszyngtonu, Chiny staną się światowym mocarstwem numer jeden.Czytaj także: Chińska zbrojeniówka chwali się zaangażowaniem w walce z epidemią