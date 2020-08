TydzieńwAzji. Chiny nie przebierają w środkach na morzu

Chiny nie ustają w prowadzeniu rabunkowej gospodarki morski, czego ostatnim przykładem były setki chińskich łodzi rybackich, które zaczęły stanowić zagrożenie dla ekosystemu Galapagos. A to kolejny taki incydent potwierdzający, że dla Państwa Środka agresywna „gospodarka morska” to nie tylko żyła złota, ale także próba manifestacji siły i zdominowania mórz oraz oceanów, zwłaszcza Morza Południowochińskiego.

Agresywna „gospodarka morska” to nie tylko żyła złota, ale także próba manifestacji siły i zdominowania mórz oraz oceanów, zwłaszcza Morza Południowochińskiego. Ogromne ilości nielegalnie złowionych owoców morza mocno szkodzą przemysłowi rybackiemu w innych państwach, jednocześnie przynosząc ogromne zyski Chińczykom.Chińska rabunkowa gospodarka morska ma nie tylko poważny wpływ na środowisko. Konsekwencje tych wieloletnich działań to przede wszystkim dalsza destabilizacja i narastanie konfliktów w regionie oraz ogromne szkody dla ekosystemów wodnych, które wywołują nie tylko połowy, ale także inne elementy polityki Chin w obszarze Morza Południowochińskiego, takie jak budowa sztucznych wysp, która doprowadziła do śmierci wielu gatunków zamieszkujących tamtejsze wody.Ostatnie wydarzenia mogą pogorszyć nadszarpnięty już wizerunek Chin na arenie międzynarodowej i pogorszyć ich relacje z Ameryką Południową, ale dopóki społeczność międzynarodowa nie wyciągnie stanowczych konsekwencji wobec działań rybaków i bezczynności Pekinu w tej sprawie, dopóty nielegalny morski biznes będzie się rozwijał.