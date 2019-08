TydzieńwAzji: Chiny nie są już największym partnerem handlowym USA

Opublikowane niedawno dane statystyczne handlu zagranicznego Stanów Zjednoczonych za pierwsze półrocze 2019 roku pokazują poważne przetasowania w globalnej gospodarce spowodowane wojną handlową. Chiny nie są już największym partnerem handlowym USA, zostały zdetronizowane przez Meksyk, za którym znalazła się Kanada.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy bieżącego roku amerykański import z Chin spadł o 12%. Natomiast eksport do Państwa Środka zmalał aż o 19%. Dwustronna wymiana handlowa w omawianym okresie zmalała 0 14%, zamykając się kwotą 271,04 miliarda USD. Udział Meksyku w amerykańskim handlu wyniósł 15%, Kanady 14,9%, zaś Chin 13,2%, najmniej od roku 2008.

Jest to bardzo wymowny rezultat polityki administracji Trumpa. C. Fred Bergsten z Peterson Institute for International Economics zapytany przez The Wall Street Journal stwierdził, że skutki obecnych trendów wyjdą daleko poza sferę gospodarczą, mamy wszak do czynienia z dwucyfrowym spadkiem po 30 latach nieprzerwanego wzrostu. Po raz ostatni Meksyk był większym niż Chiny partnerem handlowym USA w 2005 roku.



Każdy kij ma jednak dwa końce.



Nowe taryfy nie przyniosły zamierzonego skutku w postaci zrównoważenia amerykańskiego bilansu handlowego. Wręcz przeciwnie, deficyt handlowy USA w pierwszym półroczu wzrósł o 7,9% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i wyniósł 316,33 miliarda dolarów. Spadek obrotów zagranicznych dotknął właściwie wszystkich przedsiębiorców od General Electric, który przewiduje w tym roku zmniejszenie zysków o 400 milionów USD, po farmerów. Administracja stara się przyjść z pomocą tym ostatnim negocjując zwiększenie eksportu amerykańskich produktów rolnych do Japonii i Unii Europejskiej.

