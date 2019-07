TydzieńwAzji: Chiny szukają partnerów do eksploatacji złóż na Morzu Południowochińskim

China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) ogłosiła 26 czerwca rozpoczęcie przetargu na wspólną eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w zatoce Pohaj i na Morzu Południowochińskim.

Do udziału w postępowaniu zaproszono zagraniczne firmy. Przetarg dotyczy ośmiu bloków zlokalizowanych u ujścia Rzeki Perłowej, w Zatoce Tonkińskiej, Cieśninie Tajwańskiej i Zatoce Pohaj. CNOOC zapowiedziała otwarcie kolejnych sześciu bloków dla wspólnej eksploatacji z zagranicznymi spółkami, nie podano jednak szczegółów.

Jest to kolejny przykład demonstracyjnego otwierania niedostępnych wcześniej części chińskiego rynku dla zagranicznych inwestorów. W grudniu ubiegłego roku CNOOC podpisała umowy o współpracy z dziewięcioma zagranicznymi firmami z branży naftowej, w tym z Chevronem i ConocoPhillips. Pekin zapowiedział na 30 lipca wykreślenie sektora wydobywczego i petrochemicznego z tak zwanej "listy negatywnej", obejmującej działy gospodarki niedostępne dla podmiotów zagranicznych.Udostępniane bloki nie są położone na spornych obszarach Morza Południowochińskiego. Wszelkie próby eksploatacji złóż na akwenach, do których pretensje zgłaszają Chiny przez inne państwa regionu spotkały się z bardzo ostrą reakcją Pekinu, z zakulisowymi groźbami militarnymi włącznie. Do tej pory był tylko jeden wyjątek. Spółka Vietsovpetro, wspólna inicjatywa wietnamskiego PetroVietnam i rosyjskiego Zarubieżnieftu, rozpoczęła w lutym bieżącego roku eksploatację złóż ropy naftowej na obszarach, położonych w wyłącznej strefie ekonomicznej Wietnamu, ale do których roszczenia wysuwają Chiny.