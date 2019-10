TydzieńwAzji. Czas się liczy. Unia negocjuje układ handlowy z Australią

Wobec napięć między USA a Chinami oraz globalnego wzrostu protekcjonizmu Australia i Unia Europejska zawierają coraz więcej układów o wolnym handlu. Wiele z nich dotyczy rynków azjatyckich. Jednak negocjacje umowy między Canberrą a Brukselą przedłużają się i wbrew zapowiedziom mogą nie zakończyć się w tym roku. Warto zabiegać o szybkie zawarcie porozumienia, gdyż na antypodach słabnie poparcie społeczne dla nowych układów handlowych, a podmioty z krajów już objętych umowami o wolnym handlu mają na rynku australijskim przewagę nad europejskimi.

Znane są obszary sporne między stronami. Głównymi punktami negocjacji pozostają cła na samochody, konstrukcja australijskiego podatku od luksusowych pojazdów, która uderza w atrakcyjność europejskich producentów, a także geograficzne oznaczenia produktów regionalnych dla żywności i alkoholi. Ta ostatnia kwestia jest drażliwa zwłaszcza dla australijskich przetwórców, którzy musieliby zmienić nazwy na przykład swoich serów, jak mozzarella lub parmezan. Sektor rolny jest z kolei naturalnym zapleczem rządzących w Canberze konserwatystów. UE chciałaby również włączyć postanowienia klimatyczne z Paryża do umowy, co wpłynęłoby pośrednio na regulacje dotyczące paliw w Australii. Spotyka się to ze sceptycyzmem australijskich producentów paliw, którzy niedawno wynegocjowali z rządem pozostawienie na niskim poziomie norm jakości paliw do 2027 r.Dodatkowo od pewnego czasu apetyt na kolejne układy handlowe po stronie Australii wyraźnie spada. Szczególnie wśród posłów lewicy coraz silniejsze są obawy o wpływ takich umów na rynek pracy. Związki zawodowe podkreślają, że w Australii jest na 25 mln obywateli dodatkowo prawie półtora miliona osób z wizą pozwalającą na podjęcie pracy. Zdaniem związkowców wpływa to na powolny wzrost płac i przyczynia się do wysokiego poziomu bezrobocia wśród młodzieży. Solą w oku lewicy i zielonych są także klauzule o pozasądowym rozstrzyganiu sporów między państwem oraz inwestorami (tzw. ISDS). Rozwiązania, których domagał się rząd australijski w celu ochrony własnych inwestycji w układach z państwami o niskim bezpieczeństwie prawnym, rodzą teraz obawy o ich wykorzystanie przez międzynarodowe korporacje przeciw Canberze. Przed ratyfikacją układów z Indonezją i Peru niektórzy posłowie laburzystów domagali się zmian zapisów o ISDS oraz wprowadzenia testu rynku pracy przed wydawaniem wiz (szczególnie obywatelom liczącej ok. 270 mln ludzi Indonezji).Dlatego warto działać na rzecz stosunkowo szybkiego zawarcia układów handlowych UE z Australią. Dla europejskich eksporterów czas gra tutaj rolę, ponieważ nie tylko oddala się perspektywa wzrostu zysków spowodowanych łatwiejszą wymianą z antypodami, ale na ten dojrzały rynek wchodzą także producenci z państw, z którymi Australia zawarła już układy handlowe.Ze względu na rozbudowany przemysł wydobywczy oraz duży sektor rolniczy, Australia może stać się jeszcze bardziej atrakcyjna dla polskich eksporterów nawozów i środków ochrony roślin czy maszyn górniczych. Skorzystać mogą wytwórcy jachtów czy akcesoriów samochodowych.Przedłużające się rozmowy warto wykorzystać do lepszej komunikacji potrzeb polskich producentów w Brukseli. Komisja utworzyła szereg paneli eksperckich, z którymi konsultowane są umowy handlowe, a przez nie warto wpływać na jak najkorzystniejsze rozwiązania dla poszczególnych sektorów.