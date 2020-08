TydzieńwAzji. Czekając na indyjskiego Facebooka

Sektor usług dla biznesu i IT (zwany IT BPO) w ciągu ostatnich trzech dekad był dla Indii tym, czym produkcja przemysłowa dla Chin. Indusi stali się niezbędnym elementem światowego podziału pracy, wykorzystując umiarkowane jej koszty i rzesze absolwentów renomowanych instytutów technicznych i uczelni biznesowych na subkontynencie.

Po drugie, poważniejszy jednak problem tworzą przemiany techniczne, związane np. z usługami opartymi na chmurach obliczeniowych. Wymagają one mniejszych nakładów pracy, co sprawia, że międzynarodowym firmom konsultingowym, jak EY czy Deloitte, łatwiej podjąć decyzję o założeniu w Indiach podmiotów od siebie zależnych. Powielają one indyjski model biznesowy, działając w drugą stronę, operując z centrali w USA czy Europie.Po trzecie koncerny międzynarodowe niekojarzone z technologiami informacyjnymi doceniają coraz bardziej własne działy rozwoju IT, choćby w wydzielonych spółkach zależnych w Indiach. Wedle danych „The Economist" takich centrów usług IT zależnych od zagranicznych firm (ang. captive centres) jest już ponad 1400. Właścicielami w olbrzymiej większości są Amerykanie. Na przykład Walmart Labs India, technologiczny podmiot z grupy znanej w USA z prowadzenia supermarketów, zatrudnia w Indiach już ponad 7 tys. osób.