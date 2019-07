TydzieńwAzji: Czy będzie prywatyzacja indyjskich przedsiębiorstw węglowych?

Wedle agencji Bloomberg ministerstwo odpowiedzialne za wydobycie w węgla rozważa podział Coal India, największego producenta węgla ciepłowniczego na świecie według źródeł indyjskich. Plan, który na razie jest w fazie resortowych konsultacji, zakłada wyodrębnienie ze spółki pięciu podmiotów: czterech zajmujących się wydobyciem surowca i jedną firmę planistyczną, przygotowującą przyszłe inwestycje.

Komentatorzy wskazują na dwa powody powrotu do planu prywatyzacji, który w 2017 r. przedstawił rządowy think-tank NITI Ayog. Pierwszym jest rosnący deficyt budżetowy, który ma być zmniejszany dzięki dochodom ze sprzedaży spółek zdominowanych przez państwo. Wedle ministerstwa finansów dochody z prywatyzacji na obecny rok budżetowy mają wynieść ponad 15 mld USD.

Drugim powodem podziału i sprzedaży akcji nowych spółek powstałych z ewentualnego podziału Coal India jest chęć zwiększenia produkcji węgla energetycznego i obniżenie jego ceny poprzez wprowadzenie konkurencji na rynku.Wedle szacunków indyjskiego ministerstwa energetyki, choć udział węgla w miksie energetycznym będzie w najbliższej dekadzie spadał z 72 proc. obecnie do 58 proc. w roku budżetowym 2026-2027, to jego konsumpcja bezwzględna będzie się zwiększać z 700 MT obecnie do 880 MT w perspektywie dekady (w ujęciu rocznym). Rosła będzie bowiem również konsumpcja energii.Rząd indyjski ma w planach ograniczenie importu węgla, za który trzeba płacić w dolarach, i lepsze wykorzystanie istniejących zasobów rodzimych.Na przeszkodzie wzrostu wydobycia krajowego stoi jednak niewydolność konglomeratu Coal India, spółki z siedzibą w Kalkucie i notowanej na giełdzie w Mumbaju, która w 71 proc. należy do państwa. Grupa dostarcza około ponad 80 proc. krajowej produkcji węgla. Innym czynnikiem spowalniającym wzrost wydobycia w Indiach jest zbyt mała przepustowość kolei oraz brak bodźców skłaniających do szybkiego otwierania kopalń w razie otrzymania koncesji wydobywczych.Prywatyzacja majątku państwowego natrafia na silny opór opozycji i związków zawodowych. W czasie niedawnej debaty parlamentarnej rząd musiał dementować informacje o planowanej sprzedaży kolei państwowych, bowiem związki zawodowe groziły strajkiem. Podobnych oporów społecznych należy się spodziewać w razie przedstawienia planów prywatyzacji spółek wydobywczych.W razie realizacji planów ministerialnych, dla polskich spółek z sektora wydobywczego i maszyn górniczych mogą pojawić się nowe możliwości zawiązywania partnerstw z wyodrębnionymi podmiotami chcącymi zwiększyć swoją efektywność. Ze względu na ograniczenia prawne dla podmiotów zagranicznych oraz skalę działalności indyjskich spółek trudne byłyby ich akwizycje.