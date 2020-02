TydzieńwAzji. Czy klęski naturalne skłonią Australię do zmiany polityki klimatycznej?

W Australii eksploatacja surowców jest podstawą gospodarki i eksportu. W ostatnich dekadach australijska prawica - Partia Liberalna Scotta Morrisona i jej konserwatywny koalicjant, Partia Narodowa - przedstawiała się jako obrońca węgla i energetyki na niej opartej. Jednak pustoszące ten kraj od kilku miesięcy klęski żywiołowe, za które obwinia się zmiany klimatyczne, zmieniają retorykę w obozie rządzącym. Czy Australia pójdzie w wytyczanym przez Unię Europejską kierunku?

Polityczna burza wokół zmian klimatu

Z drugiej strony rząd znajduje się pod presją mediów i przedstawicieli tych gałęzi gospodarki, które ponoszą największe konsekwencje zmian klimatu. Cierpi rolnictwo, które dostarcza również towarów na eksport. Dla porównania wartość wywozu mięs wyniosła 9 mld USD, a pszenicy – 2,6 mld USD w 2018 r., ale prognozy mówią o możliwych spadkach.Czytaj także: Konsekwentnie "jadą" na węglu. Brukselą nie muszą się przejmować Rządowe Biuro Badań nad Ekonomią Rolnictwa i Zasobów Naturalnych policzyło, że od 2000 roku zysk sektora spadł z powodu zmian klimatu o ponad jedną piątą (22 proc.), średnio o prawie 13 tys. USD rocznie na farmę. W liczbach bezwzględnych daje to prawie 800 mln USD rocznie dla całości rolnictwa.Z powodu zmian klimatycznych zagrożone mogą być również ważne dla gospodarki usługi edukacyjne i turystyka. Goście mogą obawiać się nieprzewidywalnej natury, tak samo jak rodzice dzieci wysyłanych na studia i kursy.Nasilające się ekstremalne zjawiska pogodowe podzieliły rządzącą koalicję. Bliżsi centrum działacze Partii Liberalnej, najczęściej wybrani z okręgów wielkomiejskich, opowiadali się za planem szybszego obniżania emisji gazów cieplarnianych. Musiałoby to być związane z odchodzeniem od energetyki węglowej.Dla przykładu Katie Allen, konserwatywna posłanka z Wiktorii, poparła nawet wprowadzenie polityk zmierzających do zerowych emisji w 2050 roku, co miałoby powstrzymać globalny wzrost temperatur do 1,5 C powyżej poziomu sprzed rewolucji przemysłowej. Dotychczas były to sztandarowe hasła australijskich Zielonych, z ostrożnością głoszone przez laburzystów obawiających się utraty poparcia w tradycyjnych okręgach górniczych.Partyjna prawica oraz działacze koalicyjnej Partii Narodowej byli przeciwni takim rozwiązaniom. Uważają je za działania jedynie symboliczne, które niewiele dadzą, a spowodują tylko dodatkowe koszty. Jeden z konserwatywnych posłów wywołał silne kontrowersje w mediach mówiąc, że pożary buszu spowodowane są nie przez zmiany klimatyczne, a podpalaczy.Szef rządu w obliczu kryzysów związanych z klęskami naturalnymi i spadkiem własnej popularności, zmienił na razie retorykę. Premier, który jeszcze niedawno przynosił opozycji do parlamentu bryłki węgla, by posłowie partii Zielonych i lewicy oswoili się z nim i się go nie bali, głosi obecnie konieczność zwiększenia wysiłków na rzecz ograniczenia zmian klimatu i wprowadzenia „ambitniejszych” rozwiązań, unikając deklaracji co do rewizji narodowych celów emisyjnych.Taktyka premiera, który może obawiać się rosnących w partii podziałów na tle polityki klimatycznej i zrażenia popierającego go lobby surowcowego, akcentuje pragmatyzm swego gabinetu. Zapowiedział program polityk adaptacyjnych, zwiększających odporność klimatyczną. Te rozwiązania mają pomagać ludziom dotkniętym katastrofami naturalnymi, zwiększać ochronę wybrzeża przed sztormami, czy wprowadzać zmiany w prawie i zagospodarowaniu przestrzennym, które w zamierzeniu ograniczą rozprzestrzenianie się pożarów. Na początek ogłoszono rządowy program tanich kredytów i zapomóg warty 100 mln USD, dzięki którym farmerzy będą mogli odbudować zniszczoną w pożarach bazę produkcyjną.Premier Morrison wygrał zeszłoroczne wybory dzięki kampanii, w której przekonywał, że Australii nie stać na kosztowne socjalne i klimatyczne polityki proponowane przez opozycyjnych laburzystów. Teraz jednak pod wpływem własnej partii i opinii publicznej zmienia swoje stanowisko, zbliżając je do rozwiązań promowanych na przykład przez Unię Europejską.Na ile trwała będzie to zmiana pokażą przygotowywane obecnie konkretne polityki, które ogłoszone zostaną prawdopodobnie już po australijskim lecie i jesieni, czasie największego nasilenia gwałtownych zjawisk pogodowych.