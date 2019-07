TydzieńwAzji: Czy Polska więcej zainwestuje w relacje z Uzbekistanem?

Od 1 lutego 2019 r. Polacy mogą na miesiąc wyjeżdżać do Uzbekistanu bez wizy. Na zdjęciu Samarkanda.

Wedle służby prasowej MSZ Uzbekistanu prezydent Andrzej Duda podczas przeprowadzonej w Warszawie rozmowy z nowym uzbeckim ambasadorem Bahromem Babajewem wyraził pozytywny stosunek Warszawy do zachodzących w tym kraju reform, jak również prowadzonej przezeń polityki regionalnej. Ambasador w przeszłości odpowiedzialny był za stosunki z Rosją i krajami WNP, strategicznymi dla polityki Uzbekistanu.

Podczas dyskusji zauważono, że reformy w Uzbekistanie przyczyniły się do znaczącego wzrostu zainteresowania polskiego środowiska biznesowego rynkiem uzbeckim. Jak donosi portal Uzdaily, polski prezydent wyraził zadowolenie z wprowadzonego od 1 lutego 2019 r. 30-dniowego reżimu bezwizowego, który to już miał przyczynić się do dwukrotnego zwiększenia się liczby Polaków odwiedzających Uzbekistan. Prezydent Duda zauważył podobno, że Polska jest zainteresowana dalszym zacieśnianiem współpracy z Uzbekistanem w wielu dziedzinach, w tym w zakresie edukacji i nauki.





Widoczna jest aktywność władz w zakresie rozwoju edukacji i innowacji, w której partycypują również partnerzy zagraniczni. W 2018 r. otworzono filie dwóch rosyjskich szkół wyższych, dwóch południowokoreańskich oraz jednego łotewskiego, w tym roku zaś studenci będą mogli dodatkowo ubiegać się o przyjęcie na dwóch uniwersytetach indyjskich, dwóch rosyjskich i jednym amerykańskim.



Wedle uzbeckiego ministerstwa rozwoju w ramach międzynarodowej współpracy naukowo-technicznej prowadzonych jest w tym kraju 21 projektów naukowych. Wszystkie z nich zostaną zrealizowane z sąsiadami Polski. Piętnaście z nich przewidzianych do realizacji w latach 2019-2021 r. będzie przeprowadzonych z Białorusią, a sześć - z Niemcami. Uzbekistan, który zamieszkuje obecnie o kilka milionów ludzi mniej niż Polskę, wedle prognoz ONZ w 2030 r. będzie ludniejszy od naszego kraju.



