TydzieńwAzji: Czy prezydent Tokajew zwycięży z internetem?

Kasym-Żomart Tokajew wygrał wybory prezydenckie w Kazachstanie. Następca Nursułtana Nazarbajewa zdobył 70,96 proc. głosów. Wynik ten wbrew pozorom może rodzić zagrożenie dla nowej władzy.

Kilkadziesiąt procent głosów oddanych na innych kandydatów jest sygnałem, że nowa władza może być kwestionowana, a prezydent ma konkurentów wewnątrz kazachskiej elity. Stary przywódca współczesnego Kazachstanu w wyborach w 2015 r. uzyskał prawie 98 proc. głosów.

Tegoroczny wyścig o fotel prezydencki przebiegał w cieniu protestów, podczas których zatrzymano około 500 osób. Ruchy opozycyjne coraz skuteczniej wykorzystują internet do rozprzestrzeniania postaw opozycyjnych i zachęty do udziału w demonstracjach. Na kilka dni przed głosowaniem w sieci powstał ruch obywatelski „Obudź się Kazachstanie”. Władza nie podjęła zdecydowanych działań przeciw tej mobilizacji. W dniu wyborów w wielu miejscach w kraju internet wprawdzie działał wolniej, a niektóre portale społecznościowe były niedostępne, ale nie zapobiegło to rozpowszechnianiu postaw krytycznych.Mobilizacji społecznej sprzyja gwałtowny rozwój sieci, która nie jest w pełni kontrolowana przez władze. Wedle danych World Economic Forum jeszcze w 2003 r. zaledwie co pięćdziesiąty Kazach korzystał z internetu, podczas gdy 15 lat później surfować miało nawet trzech na czterech obywateli. Jeszcze bardziej wzrósł udział gospodarstw z dostępem do internetu: z 0,5 proc. do 84,4 proc. gospodarstw domowych miało dostęp do internetu. Rozprzestrzenianiu się technologii sprzyjała demografia młodego kraju. Według szacunkowych danych CIA za 2018 r. osoby w wieku 0-24 lat stanowiły prawie 40 proc. populacji, a w wieku 25-54 lat - nieco ponad 42 proc.Zwiększenie dostępności internetu w Kazachstanie, z którego korzysta relatywnie młode społeczeństwo o niezaspokojonych aspiracjach, postawi prezydenta Tokajewa przed nowymi wyzwaniami. W Kazachstanie tworzy się bardziej złożona sytuacja polityczna, niż ta, w której funkcjonował przez większość urzędowania Nazarbajew. Doświadczenie zawodowe Tokajewa zaowocuje zapewne sprawnością na arenie międzynarodowej, ale prawdziwy test jego przywództwa może odbyć się na ulicach i w korytarzach władzy Nur-Sułtanu (d. Astany) i Ałmaty. Tworzy to także mniej pewny klimat dla inwestorów zagranicznych w Kazachstanie.Czytaj także: Azjatycki kraj zyskuje wiele na tranzycie i zachęca do tego również Polskę