TydzieńwAzji. Czy USA zasiądą do negocjacji z Iranem?

W niemal rok po wprowadzeniu sankcji na Iran wydaje się, że jedynym trwałym ich skutkiem jest zupełny brak zaufania na linii Teheran-Waszyngton. Choć sankcje boleśnie uderzają w gospodarkę Iranu, na ulicach stolicy nie widać kryzysu. Reżim wydaje się niezagrożony, a amerykańska polityka pozwala tłumaczyć niepowodzenia w polityce gospodarczej działalnością USA. Przy braku widoków na zmianę władzy w Teheranie z jednej strony i złej sytuacji ekonomicznej z drugiej obie strony skorzystałyby na powrocie do negocjacji. Trudno tego jednak oczekiwać przed amerykańskimi wyborami prezydenckimi w przyszłym roku, a do tego czasu sytuacja wokół Zatoki Perskiej może być naznaczona regularnymi sytuacjami kryzysowymi, których skutki odczuwalne będą szczególnie na rynku surowców.

Celem taktyki „maksymalnej presji” ze strony Waszyngtonu jest odcięcie irańskiego przywództwa od zysków ze sprzedaży z ropy naftowej, a pośrednio – uniemożliwienie Teheranowi wspierania przyjaznych sobie sił w Syrii, Iraku, Jemenie i Libanie.

Wydaje się, że Amerykanie przecenili jednak swoje możliwości wpływania na sytuację wewnętrzną Iranu.

Jednym z najciekawszych momentów zakończonego w poniedziałek 26 sierpnia szczytu G7 we francuskim Biarritz była niezapowiedziana wizyta ministra spraw zagranicznych Iranu Dżawada Zarifa, który przybył do nadatlantyckiego kurortu na zaproszenie prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Szef irańskiego MSZ spotkał się z przywódcami Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii, aby omówić scenariusze współpracy w kontekście zerwanego przez USA w ubiegłym roku porozumienia nuklearnego z 2015 r. (jego sygnatariuszami, poza wymienionymi, byli również Rosja i Chiny).Pomimo zapewnień prezydenta USA Donalda Trumpa decyzja o zaproszeniu na szczyt szefa irańskiego MSZ najprawdopodobniej nie była konsultowana ze stroną amerykańską, na co wskazywały wcześniejsze wypowiedzi płynące z otoczenia prezydenta. Choć w trakcie szczytu nie doszło do bezpośredniego spotkania między stroną irańską i amerykańską, przywódcy obu państw zadeklarowali gotowość do podjęcia takich rozmów w niedalekiej przyszłości.Już następnego dnia prezydent IR Iranu Hassan Rouhani ogłosił jednak, że rozpoczęcie jakichkolwiek negocjacji uzależnione jest od jednostronnego zawieszenia amerykańskich sankcji wymierzonych w Iran.Nagłe złagodzenie retoryki ze strony amerykańskiej może wydawać się zaskakujące, biorąc pod uwagę eskalację napięcia na linii Waszyngton i Teheran w ostatnich miesiącach oraz liczne wypowiedzi sugerujące, że celem amerykańskiej strategii jest zmiana reżimu w Iranie.