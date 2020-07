TydzieńwAzji. Demonstracyjne nieobecności, czyli kryzys stosunków Moskwy z byłymi satelitami

Międzynarodowe uczestnictwo w corocznej rosyjskiej defiladzie zwycięstwa może służyć za wyznacznik relacji między Rosją a zaproszonymi państwami. W tym roku znamienna była nieobecność przywódców kaukaskich republik - Armenii i Azerbejdżanu. W ten sposób największe rosyjskie święto państwowe pokazało, zapewne niechcący, kryzys stosunków Moskwy z jej byłymi satelitami. W jakim stopniu jest on trwały, pokażą najbliższe miesiące.

19 czerwca Nikola Paszynian poinformował Kreml, że nie będzie mógł jednak wziąć udziału w rosyjskich uroczystościach. W zastępstwie do Moskwy udał się minister obrony narodowej Davit Tonoyan w towarzystwie 75 armeńskich żołnierzy.W oficjalnym liście opublikowanym przez kancelarię premiera jako przyczynę jego nieobecności podano pogarszającą się sytuację epidemiologiczną w poradzieckiej republice. Armenia rzeczywiście przoduje wśród państw Kaukazu i Azji Centralnej pod względem całkowitej liczby zakażonych i zgonów, choć jest najmniej ludnym krajem regionu.W zeszłym miesiącu w trzymilionowym kraju rejestrowano ponad 500 przypadków zakażenia koronawirusem dziennie. Jednak brak znaczącego pogorszenia się sytuacji od 9 do 19 czerwca, kiedy zmieniono decyzję, sugeruje inny powód odwołania wizyty.Rzeczywistym powodem przyczyną mógł być kryzys polityczny w Erywaniu wymagający pełnej uwagi premiera. Za kłopotami stał bliski Moskwie Gagik Carukian - ten oligarcha skonsolidował imperium biznesowe dzięki bliskim kontaktom z kolejnymi rządami w Erewaniu. Po rewolucji z 2018 r., która wyniosła do władzy Nikolę Paszyniana, udało mu się nawiązać poprawne relacje z nowym rządem. W zamian za pełnienie funkcji „lojalnej” opozycji Carukianowi udało się nie tylko uniknąć kampanii antykorupcyjnej Paszyniana, ale również zabezpieczyć kolejne państwowe kontrakty dla swoich firm.Ale na początku czerwca Carukian zaostrzył krytykę nowych władz, otwarcie atakując szefa rządu i jego gabinet za niekompetentną walkę z pandemią. 5 czerwca na spotkaniu jego partii Kwitnąca Armenia wezwał rząd do rezygnacji, a opozycję - do zjednoczenia. W odpowiedzi 16 czerwca, na wniosek Prokuratury Generalnej armeński parlament pozbawił immunitetu oligarchę i lidera opozycyjnej partii Kwitnąca Armenia Gagika Carukiana i wyraził zgodę na jego aresztowanie.Według Benjamina Pogosiana z armeńskiego think-tanku Center for Political and Economic Strategic Studies armeński premier mógł podejrzewać rękę Moskwy w działaniach Carukiana, gdyż oligarcha od dawna był uważany za człowieka Kremla w kaukaskiej republice, a jego partia jest znana z popierania prorosyjskiej polityki zagranicznej.Z kolei sam Paszynin jako polityk, który zyskał władzę w wyniku “kolorowej rewolucji”, nie wydaje się lubiany na Kremlu. Takiego zdania jest m.in. rosyjski dziennik “Niezawisimaja Gazeta”: również sugeruje, że to właśnie wewnętrzny kryzys polityczny i strach przed destabilizacją stoi za pozostaniem premiera w kraju.Powody nieobecności na paradzie zwycięstwa przywódców tych dwóch kaukaskich republik były odmienne. Jednak największe rosyjskie święto państwowe pokazało, zapewne niechcący, kryzys stosunków Moskwy z jej byłymi satelitami. W jakim stopniu jest on trwały, pokażą najbliższe miesiące.Więcej komentarzy o Azji znajdą Państwo na stronie Instytutu Boyma