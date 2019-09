TydzieńwAzji: Dymisja doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego USA Johna Boltona ułatwi rozmowy z Iranem?

Dymisję Johna Boltona ze stanowiska doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego należy odczytywać w kontekście pojawiających się od kilku tygodni pogłosek o wznowieniu bezpośrednich negocjacji na linii Waszyngton-Teheran, którym były doradca ds. bezpieczeństwa narodowego był zdecydowanie przeciwny.

W środę 11 września prezydent USA Donald Trump poinformował o zwolnieniu ze stanowiska doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego Johna Boltona, reprezentującego tzw. „jastrzębie skrzydło” otoczenia prezydenta. Według doniesień agencji Bloomberg głównym powodem decyzji prezydenta był sprzeciw Boltona wobec zaproszenia do Stanów Zjednoczonych na rozmowy pokojowe części przywództwa afgańskich talibów, a także jego poparcie dla kontynuowania polityki „maksymalnej presji” wymierzonej w Iran, w celu zmuszania przywódców w Teheranie do renegocjacji porozumienia nuklearnego.

Informacja o dymisji Boltona odbiła się szerokim echem w irańskiej prasie. Były doradca ds. bezpieczeństwa narodowego dał się poznać jako zadeklarowany wróg reżimu w Teheranie – deklarował chęć zmiany rządu, podtrzymywał ożywione relacje z Organizacją Mudżahedinów Ludowych (do 2012 r. widniejącą na liście organizacji terrorystycznych Departamentu Stanu) oraz kilkakrotnie publicznie poparł zbombardowanie irańskich instalacji związanych z programem nuklearnym.



Dymisję Boltona należy odczytywać w kontekście pojawiających się od kilku tygodni pogłosek o wznowieniu bezpośrednich negocjacji na linii Waszyngton-Teheran, którym były doradca ds. bezpieczeństwa narodowego był zdecydowanie przeciwny. W piątek 13 września sekretarz stanu USA Mike Pompeo ogłosił, że prezydent Trump jest gotów spotkać się ze swoim irańskim odpowiednikiem „bez warunków wstępnych”. Podobne deklaracje padały jednak już wcześniej; renegocjację porozumienia nuklearnego zdecydowanie wykluczają zaś decydenci w Teheranie, wskazując na warunek konieczny do wznowienia rozmów – powrót Stanów Zjednoczonych do respektowania zapisów porozumienia, w tym wycofanie sankcji wymierzonych w eksport irańskiej ropy naftowej.

