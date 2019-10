TydzieńwAzji. Dżokej schodzi z konia, czyli co dalej z Hongkongiem

Trwające od czerwca protesty mieszkańców Hongkongu znacząco wpłynęły nie tylko na sytuację polityczną, ale także na gospodarkę w regionie. Demonstranci wciąż nie dają za wygraną, a opór wobec kolejnych ograniczeń wolności zgromadzeń wydaje się narastać. Skutki odczuwają przedsiębiorcy lokalni, koncerny z Chin kontynentalnych i międzynarodowe korporacje. W razie dalszego zaostrzenia sytuacji nie jest wykluczone, że wydarzenia w mieście wpłyną na dynamikę sporów chińsko-amerykańskich.

Symptomatyczny jest przykład niezmiernie popularnych w Hongkongu wyścigów konnych i powiązanych z nimi zakładów bukmacherskich, przynoszących liczone w miliardach dolarów zyski. Pod koniec września ze względów bezpieczeństwa po raz pierwszy w historii zdecydowano się odwołać gonitwy prowadzone przez The Hong Kong Jockey Club. Organizacja ta jest największym pojedynczym płatnikiem podatków w całym okręgu autonomicznym. Jej zyski są także konsekwencją odwiedzania miejsc gonitw przez majętnych Chińczyków z Szanghaju, Pekinu czy Shenzhen. Teraz na te pieniądze nie można liczyć.Spadek koniunktury nie jest związany jedynie z protestami. W zasadzie od pierwszego kwartału 2018 roku tempo wzrostu gospodarczego sukcesywnie spada. Można zastanawiać się, czy protesty nie są wynikiem niezadowolenia społecznego z powodu pogarszającej się sytuacji gospodarczej w Hongkongu. Z pewnością te dwa zjawiska są ze sobą połączone i wzajemnie się nasilają - zarówno protesty pogarszają konkurencyjność Hongkongu dla potencjalnych inwestorów, jak i słabnąca sytuacja gospodarcza prowadzi do społecznych frustracji.Do tego dochodzi coraz większa nerwowość inwestorów zagranicznych. Podobnie jak w przypadku przejawów łamania praw człowieka w Chinach, przedstawiciele niemieckiego biznesu naciskają na rząd federalny, by powstrzymał się od bezpośredniej krytyki postępowania Pekinu i władz autonomii. Takie działanie mogłoby w ocenie biznesu zaszkodzić ich interesom w Chinach kontynentalnych. Wizytujący RFN jeden z liderów protestów został przyjęty w parlamencie, ale nie przez przedstawicieli rządu. Podobnie działają przedsiębiorcy innych krajów Europy i USA.Biznes amerykański może spodziewać się pogorszenia warunków działalności w Państwie Środka ze względu na procedowany w Kongresie Hong Kong Human Rights and Democracy Act, na mocy którego wszyscy odpowiedzialni za ograniczanie wolności słowa w Hongkongu byliby narażeni na indywidualne sankcje amerykańskie.Skutki skomplikowanej sytuacji wokół Hongkongu już odczuwa na różne sposoby biznes zaangażowany w autonomicznym regionie i w Chinach kontynentalnych. W coraz większym stopniu hongkońskie protesty przestają być lokalnym starciem demonstrantów z władzami autonomii, ani nawet wewnętrzną sprawą Chin. Rosną szanse na internacjonalizację konfliktu w tym sensie, że stanie się on kolejnym elementem napięć między USA i Chinami, z niewiadomą rolą odgrywaną przez państwa Unii Europejskiej.