TydzieńwAzji. Eksporterzy ropy w Eurazji cierpią na wojnie cenowej na rynku ropy

Według najnowszego raportu agencji Moody’s wojna cenowa między Rosją a Arabią Saudyjską mocno uderzy w euroazjatyckich producentów ropy naftowej. Moskwa wydaje się być dobrze przygotowana do długotrwałej zapaści na rynku naftowym, ponieważ zgromadziła duże zapasy gotówki. W nieco innej sytuacji mogą znaleźć się Kazachstan i Azerbejdżan.

Bank Centralny Kazachstanu w celu uniknięcia podobnego scenariusza, podwyższył stopy procentowe aż do 12 proc. na początku marca i zapowiedział kolejne interwencje na rynku walutowym. Obecne turbulencje odcisną również swoje piętno na dynamice PKB. Rząd kazachski obniżył już prognozowaną stopę wzrostu gospodarczego na 2020 r. z 4 proc. przed wybuchem wojny cenowej na - 0,9 proc..Mimo znacznie większej zależności od dochodów z eksportu ropy to właśnie Azerbejdżan wydaje się być lepiej przygotowany do nadchodzącego kryzysu. Krajowe rezerwy walutowe, trzymane przez państwowy fundusz naftowy Azerbejdżanu (SOFAZ), wynoszą ponad 50 mld USD. To ponad 100 proc. PKB i ponad trzykrotnie więcej niż w 2015 roku. W ostatnich latach zadłużenie spadło o ponad 500 mln USD. Dla porównania rezerwy w Narodowym Funduszu Republiki Kazachstanu pozostały na poziomie sprzed pięciu lat (60 mld USD), a kazachski dług publiczny nawet wzrósł o 9 mld USD w porównaniu z 2016 r. Pozycję Kazachstanu polepszają jednak teoretycznie jedne z większych światowych rezerw złota.Oba kraje rozbiły już swoje skarbonki. Środki z Narodowego Funduszu, w którym odkładane są dochody z eksportu ropy, mają być głównym źródłem finansowania nowych programów gospodarczych prezydenta Tokajewa. Według agencji Reuters Nursułtan planuje uszczuplić jego zasoby o ponad 10 mld USD w tym roku. Z kolei SOFAZ w sprzedał ponad trzykrotnie więcej swoich zapasów walutowych w marcu niż miesiąc wcześniej.