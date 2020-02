TydzieńwAzji. Epidemia koronawirusa - strach gorszy od zarazy?

Plotki potęgują panikę i strach, które wywołuje koronawirus. Przyczynił się do tego brak zaufania do oficjalnych informacji upublicznianych przez media związane z Komunistyczną Partią Chin. Oficjalna teza, którą popierają naukowcy, mówi o pochodzeniu wirusa od dzikich zwierząt przebywających w bliskości na popularnych w Chinach targach miejskich.

Media społecznościowe szybko obiegła informacja, że 24 stycznia rząd zdecydował o zamknięciu granicy z Państwem Środka. Istotnie, taka decyzja została podjęta, ale tylko na 6 dni i w odpowiedzi na prośbą strony chińskiej w związku z obchodami Chińskiego Nowego Roku. Z drugiej strony, zamknięcie granicy oznacza całkowitą blokadę importu towarów z Chin, zwłaszcza żywności. Kirgiski minister rolnictwa, do którego należy decyzja o ponownym otwarciu granicy 1 lutego, nie wyklucza prewencyjnego przedłużenia blokady importu żywności z Chin, zwłaszcza nieprzetworzonej (np. owoce).Sporo niepokojów pojawiło się wśród mieszkańców, którego rząd musiał oficjalnie zdementować plotki o przypadkach wystąpienia wirusa na terenie kraju.Nie należy jednak oczekiwać, że to oświadczenie uspokoiło Tadżyków, którzy dość sceptycznie podchodzą do rzetelności i prawdziwości informacji pochodzących z otoczenia autorytarnego prezydenta Rahmona. Tym bardziej, że kraj obiegła podgrzewająca paniczne nastroje nieprawdziwa informacja o zdiagnozowaniu wirusa u jednego z pasażerów, który przybył z Chin na pokładzie samolotu narodowego przewoźnika Somon Air. Oficjalne dementi władz Duszanbe raczej nieznacznie wpłynęło na uspokojenie nastrojów.Na razie, władze ubogiej republiki nie podjęły działań prewencyjnych, jak ma to miejsce w innych państwach, widać bardziej licząc w tej kwestii na skuteczność chińskiego kordonu sanitarnego.Z kolei, jako że nie graniczy z Chinami, podjął jedynie standardowe środki prewencyjne, czyli kontrolę termiczną osób przylatujących z Chin. Relatywnie słabo zagrożony jest również Turkmenistan, który ani nie graniczy z Chinami, ani nie ma praktycznie żadnego ruchu turystycznego z Państwem Środka. Niemniej, jak podkreśla administracja prezydenta G. Berdymuchamedowa, wprowadzono dwie prewencyjne formy kontroli osób przybywających z Chin: medyczną i sanitarną.zarządzono czasowy zakaz wydawania wiz turystycznych osobom z najbardziej dotkniętych rejonów Chin. Ministerstwo transportu zażądało zawieszenia lotów do i z najbardziej dotkniętych rejonów. Według mediów granica została częściowo zamknięta, nie mamy jednak na ten temat wielu szczegółów. Premier Nguyen Xuan Phuc porównał zwalczanie wirusa z “walką z wrogiem” stosując retorykę wojenną. Podkreślił przy tym konieczność stanięcia przez władze i społeczeństwo ramię w ramię. Podobnie w Indiach czasowo zawieszono wydawanie wiz elektronicznych dla obywateli chińskich, a narodowy przewoźnik Air India wykonał specjalne loty, by wywieźć obywateli Indii i innych państw Azji Południowej z Wuhanu.rząd zachowuje spokój - wprowadzono minimalne procedury związane z kwarantanną. Premiera Abe spotyka za to fala krytyki. Media szczegółowo informują o wszystkim związanym z epidemią i wyliczają, jak bardzo Japonia odczuje każdy poważny kryzys związany z tąpnięciem gospodarczym w Chinach. 31 stycznia rząd zalecił unikanie wyjazdów do Chin. Jednocześnie zachęca obywateli już znajdujących się w ChRL do powrotu.biura podróży już liczą straty, a banki zalecają pracownikom kontaktującym się bezpośrednio z klientami noszenie masek. Do kancelarii prezydenta wpłynęła petycja o zakaz wjazdu dla wszystkich obywateli Chin. W ciągu jednego dnia zebrała ponad pół miliona podpisów. Pojawiają się też głosy za wydaleniem wszystkich Chińczyków obecnych na terytorium Republiki Korei. W Korei Północnej zamknięto za granicę z ChRL, wstrzymano ruch pociągów, a według południowokoreańskich mediów ogłoszono stan pogotowia.Podsumowując, epidemia to nie tylko wyzwanie dla sektora zdrowotnego, ale również dla sektora medialnego, który odpowiada za dzielenie się informacjami dotyczącymi przeciwdziałania chorobie, leczenia czy rozprzestrzeniania choroby. Instytucje ochrony zdrowia z trudnym do przewidzenia skutkiem starają się opanować chorobę. W wielu krajach media tradycyjne i społecznościowe zwiększają poczucie zagrożeniaDla samej Komunistycznej Partii Chin wirus to sprawdzian skuteczności zarządzania państwem, a także lekcja pokory - okazało się bowiem, że nie wszystkie problemy można zamiatać pod dywan, ani skutecznie nimi zarządzać bez otwartej komunikacji ze społeczeństwem. O wirusie wiedziano już bowiem w grudniu ubiegłego roku, jednak wszelkie próby poinformowania o tym opinii publicznej wiązały się ze ścisłą reakcją kontrolną władz.