TydzieńwAzji. Euroazjatyckie tournée Mike’a Pompeo

Sekretarz stanu USA Mike Pompeo odbył wyjątkową podróż po radzieckiej strefie wpływów, odwiedzając Ukrainę, Białoruś, Kazachstan i Uzbekistan. Trzeba podkreślić, że dobór odwiedzanych państw wyraźnie wskazuje na wzrost zainteresowania Waszyngtonu postradzieckim obszarem wpływów, co oczywiście wzbudziło na Kremlu niepokój. Podrażniona została nie tylko Moskwa, ale i Pekin, ponieważ w oficjalnych wystąpieniach Pompeo wyraźne były akcenty antychińskie.

Good to be in Kyiv today. U.S. support for #Ukraine is unwavering, and I'm intent on underscoring this as I meet with Ukrainian government leaders to discuss ways we can advance our strategic partnership and reinforce Ukraine's position as a free and democratic state. pic.twitter.com/hbvy1v83x8

Glad to meet with President Lukashenka today in Minsk. The United States is optimistic about our strengthened relationship. We remain committed to a sovereign, independent, and prosperous future for the people of #Belarus . pic.twitter.com/SegLzMy2In

Great to visit Nur-Sultan to reaffirm the importance of the U.S.-#Kazakhstan strategic relationship, which is rooted in our shared commitment to peace, prosperity, and security. I look forward to discussing trade and investment and ways to expand both our nations' prosperity. pic.twitter.com/QVJJRmQ4EW — Secretary Pompeo (@SecPompeo) February 2, 2020

Good to see the Foreign Ministers of #CentralAsia at the C5+1 Ministerial. The U.S. is deeply committed to sovereignty, independence & territorial integrity in Central Asia. Grateful to Uzbekistan's Foreign Minister for his hospitality & I look forward to more progress ahead. pic.twitter.com/9uVOUCr5En — Secretary Pompeo (@SecPompeo) February 3, 2020

Niepokój Moskwy może budzić nagła amerykańska aktywność wobec tego kraju i zapowiedź zaangażowania Białego Domu w dążenie do poprawy relacji bilateralnych. Amerykanie próbują wykorzystać białoruskie poczucie zagrożenia ze strony rosyjskich separatystów i obawy o powtórzenie ukraińskiego scenariusza w tym kraju, o czym A. Łukszenka mówił otwarcie, ogłaszając już w 2016 r. zmianę dotychczasowej doktryny wojennej na uwzględniającą wspomniane zagrożenie. Chyba najbardziej wymiernym efektem tego spotkania była obustronna deklaracja nawiązania ponownych stosunków dyplomatycznych i otwarcia ambasad w stolicach.Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt wizyty amerykańskiego sekretarza stanu – gotowość USA do zapewnienia dostaw ropy w ilości wypełniającej lukę po perturbacjach z dostawami surowca z Rosji.Białoruś już od pewnego czasu kontestuje współpracę w tej kwestii ze stroną rosyjską. W kwietniu 2019 r. na skutek zanieczyszczenia dostarczanej ropy strona białoruska zgłaszała uszkodzenia urządzeń w rafinerii Mazyr, a na początku stycznia 2020 r. doszło do wstrzymania dostaw przez Transnieft w związku z brakiem porozumienia w sprawie ceny i opłaty za tranzyt rurociągiem Przyjaźń. Z pomocą miał pospieszyć Kazachstan, ale póki co, rozmowy o dostawach bezpośrednich utknęły w martwym punkcie. W tej sytuacji amerykańska gotowość do natychmiastowego rozpoczęcia dostarczania surowca („wszystko, co musicie zrobić to wezwać nas”) i to „po konkurencyjnych cenach” jest uderzeniem we wrażliwe miejsce w rosyjskiej sieci energetycznej zależności. W zamian za niższe ceny dostaw,Kreml oczekuje większej integracji Mińska z gospodarczymi strukturami stworzonymi przez Rosję (EAUG), na co prezydent Łukaszenka nie ma ochoty, obawiając się, że w ostatecznym rozrachunku utraci suwerenność. Amerykanie nie określili swoich oczekiwań, mówiąc oficjalnie ustami sekretarza stanu, że na względzie mają wyłącznie „pomoc Białorusi w budowaniu suwerennego państwa”.Jeszcze tego samego dnia Mike Pompeo wylądował w Nur-Sułtanie, stolicy Kazachstanu, gdzie w ramach dwudniowej wizyty spotkał się z prezydentem K. Tokajewem, byłym prezydentem N. Nazarbajewem i ministrem SZ M. Tleuberdim. Już podczas wcześniejszych spotkań prezydenta Tokajewa z prezydentem Trumpem w czasie sesji ONZ i ministra Tleuberdiego z Pompeo w Nowym Jorku i Waszyngtonie obie strony deklarowały chęć pogłębienia relacji w zakresie handlu, inwestycji i rozwoju sektora teleinformatycznego w Kazachstanie, ale też promocji wartości demokratycznych w tym kraju.W swoim wystąpieniu prezydent Tokajew przypomniał, że USA były pierwszym państwem, które uznało niepodległość republiki, natomiast Mike Pompeo wyraził uznanie dla władz kazachskich za aktywne działania na rzecz pokoju w regionie i zaangażowanie w proces stabilizacyjny w Afganistanie.Na konferencji prasowej minister Tleuberdi podkreślił, że USA są strategicznym partnerem Kazachstanu i jednym z największych inwestorów (31,23 mld USD, czyli 18,5 proc. całości zagranicznych inwestycji). Ze swojej strony Kazachstan liczy na pozyskanie amerykańskich inwestycji w nowe technologie, co zarazem pozwoliłoby na znaczące zmniejszenie uzależnienia od Chin. Jednocześnie pogłębianie pozytywnych relacji z Waszyngtonem jest dla Kazachstanu niezwykle istotne dla zbalansowania politycznej i ekonomicznej zależności od Rosji.Należy tu dodać, że nie tylko Białoruś obawia się implementacji ukraińskiego scenariusza na swoim terytorium, ale również Kazachstan, którego północna, najlepiej rozwinięta gospodarczo część kraju jest silnie nasycona ludnością rosyjską. Dla Stanów Zjednoczonych silne wpływy w Kazachstanie umożliwiają stworzenie przyczółka w grze o wpływy w Azji Centralnej, i to u samych granic Rosji. Amerykanie przymierzają się też do inwestycji w przetwórstwo żywności (Tyson Foods) i w mający strategiczne znaczenie dla republiki i całej Azji Centralnej sektor petrochemiczny (Chevron, ExxonMobil).W swoim oficjalnym wystąpieniu Pompeo przestrzegał przed nadmiernym uzależnieniem gospodarczym republiki od Pekinu, którego atrakcyjność inwestycyjna pobudzająca dynamiczny wzrost gospodarczy może prowadzić do utraty suwerenności i w dłuższej perspektywie przynieść więcej szkód niż korzyści. Sekretarz stanu stwierdził, że Kazachstan ma oczywiście prawo robić interesy z kim chce, ale jest pewien, że kraje osiągają najlepsze rezultaty gospodarcze, gdy są partnerem USA.Ta wyraźnie antychińska retoryka została podkreślona oficjalnym spotkaniem Pompeo z Kazachami, których członkowie rodzin zaginęli lub byli przetrzymywani przez władze chińskie wXinjiangu, w ramach realizowanej przez Pekin polityki wymierzonej w mniejszości etniczne (Ujgurowie) i religijne (muzułmanie). Jednocześnie sekretarz stanu nie wahał się skrytykować kazaskie władze za groźby wobec aktywisty Serikżana Bilasza, który prowadził szeroka kampanie na rzecz uwolnienia wszystkich etnicznych Kazachów przetrzymywanych przez władze chińskie w obozach „reedukacyjnych”. Postawa władz kazaskich wynikała przede wszystkim z dążenia do uniknięcia zadrażnień w relacjach z potężnym sąsiadem, bardzo czułym na punkcie terytorialnej jedności.3 lutego Mike Pompeo wziął udział w konferencji w tzw. formacie C5+1 (Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan, Uzbekistan i Afganistan), która odbyła się w Taszkencie.W trakcie wizyty Pompeo spotkał się z prezydentem Uzbekistanu Sz. Mirzijojewem, wyrażając uznanie dla dynamiki i zakresu wprowadzanych przez niego reform. Sekretarz stanu podkreślił, że Amerykanie zamierzają zwiększyć inwestycje w republice, które przekroczyły już 1 mld USD (inwestycje rosyjskie to ponad 9 mld USD), wspierając rozwój handlu, energetyki, nowoczesnych technologii, finansów i rolnictwa, ale również aktywizując swoją rolę w obszarze praw człowieka i demokratyzacji życia publicznego.Z punktu widzenia uzbeckiej gospodarki bardzo ważnym było podkreślenie przez sekretarza stanu wsparcia dla procesu akcesyjnego Uzbekistanu do Światowej Organizacji Handlu (WTO). Ta wypowiedź jest o tyle istotna, że jeszcze niedawno prezydent Trump mówił o możliwych komplikacjach z przyjęciem republiki do WTO w związku z jej potencjalnym członkostwem w Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej (EAUG), w której dominującą rolę odgrywa Rosja. Faktem jest, że Pompeo również stwierdził, że kategorycznie negatywne stanowisko Waszyngtonu w kwestii przystąpienia Uzbekistanu do EAUG nie uległo zmianie.Ponieważ prezydent Mirzijojew nadal nie zajął jednoznacznego stanowiska w kwestii przystąpienia do tej organizacji, a podkreślił jedynie rozpatrywanie takiej ewentualności, więc wizyta Pompeo i obietnica amerykańskiego wsparcia dla akcesji w WTO może skutkować zamrożeniem, póki co, potencjalnego członkostwa w EAUG. Bez wątpienia byłby to cios dla Kremla, który mocno liczy na włączenie tej dynamicznie rozwijającej się republiki do zdominowanych przez siebie organizacji: unii gospodarczej i militarnego bloku OUBZ.W trakcie konferencji Pompeo zadeklarował wsparcie administracji D. Trumpa dla procesów integracyjnych w Azji Centralnej, jak również zabezpieczania terytorialnej integralności republik i ich rzeczywistej suwerenności. W końcowym oświadczeniu sekretarz stanu potwierdził gotowość USA do większego zaangażowania na rzecz pokoju i stabilizacji w Afganistanie, doceniając zarazem włączenie Kabulu w centralnoazjatyckie dążenia do regionalnej integracji w ramach tzw. Wielkiej Azji Centralnej (Greater Central Asia).Ze swojej strony, ministrowie SZ uczestniczących państw wydali wspólne oświadczenie, w którym m.in. podkreślili podjęcie wysiłków na rzecz budowy multilateralnej współpracy w regionie w obszarze handlu, transportu i logistyki, rozbudowy infrastruktury i promocji przedsiębiorczości, włączając w to aktywną rolę Stanów Zjednoczonych w ramach Ramowego Porozumienia o Handlu i Inwestycjach (Framework Agreement on Trade and Investments, TIFA).Wizyta Mike’a Pompeo, którą trzeba traktować jako wstęp do amerykańskiego nowego rozdania w grze o Azję Centralną i wpływy rosyjskie we wschodniej Europie, wzbudziła zrozumiały niepokój zarówno w Moskwie, jak i Pekinie. Kreml zdaje sobie sprawę, że amerykańskie wsparcie dla Ukrainy i Białorusi może znacząco wpłynąć na osłabienie pozycji Rosji w tej części Europy, w której Moskwa jest postrzegana jako zagrożenie, a Waszyngton jako zwiastun normalizacji, stabilizacji i bezpieczeństwa. Z kolei zapowiedź większej aktywności gospodarczej i politycznej w Azji Centralnej przez administrację USA może i chyba powinna być postrzegana w Pekinie jako potencjalna przeszkoda na drodze nowego Jedwabnego Szlaku.Dla republik w tym regionie, zwłaszcza Uzbekistanu i Kazachstanu, wzrost amerykańskiego zaangażowania jest pożądany dla przynajmniej częściowego zbalansowania wpływów „dwóch biegunów”: politycznej dominacji Rosji i gospodarczej dominacji Chin. Dla Waszyngtonu jest to natomiast szansa na rozpoczęcie budowania wpływów w regionie, w którym po porażce polityki wobec Afganistanu, ich notowania znacząco spadły. Warto zwrócić uwagę, że dla wszystkich mocarstw centralnoazajatycka układanka ma coraz większe znaczenie i może stać się głównym polem bitwy o udziały w „globalnym torcie”.W ogłoszonej tuż po powrocie Mike’a Pompeo do USA Strategii dla Azji Centralnej 2019-2025 można znaleźć wszystkie zagadnienia poruszane przez sekretarza stanu w poszczególnych krajach. Generalnie USA zamierzają w większym stopniu zaangażować się we wspieranie rozwoju regionu jako całości i poszczególnych państw, zarówno poprzez inwestycje bezpośrednie, jak i budowanie roli gwaranta stabilności i bezpieczeństwa. W tym drugim przypadku zapowiadany jest cykl wspólnych ćwiczeń kontyngentu amerykańskiego i sił zbrojnych republik, współpraca w celu zredukowania zagrożenia terroryzmem czy wzmocnienie kontroli na granicach z Afganistanem.Dotychczas zadania te były wyłącznie w gestii Szanghajskiej Organizacji Współpracy oraz Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. Wprowadzenie do tego stabilnego, acz mało skutecznego układu nowego czynniki może wywołać gwałtowne reakcje, zwłaszcza ze strony Kremla, który nie zamierzał dzielić się rolą jedynego gwaranta bezpieczeństwa w swojej strefie wpływów nawet z Chinami. Tym bardziej nie dopuści do powrotu Amerykanów, których marginalizacja w Azji Centralnej wymagała od Moskwy wielu lat misternych i delikatnych działań.