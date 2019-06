TydzieńwAzji: Europejskie telekomy zdobywają kontrakty w Chinach

Nokia i Ericsson zdobyły kontrakty na budowę elementów sieci 5G w Chinach. Kontrakty te uchodzą za bardzo prestiżowe, bowiem zawarła je China Mobile, największy operator telefonii komórkowej w Chinach i na świecie.

Chiński gigant zamierza przeznaczyć dwa mld USD na budowę infrastruktury 5G i uruchomić usługi telefonii nowej generacji w 40 miastach Chin do września tego roku. Ericsson ma dostarczyć 153 jednostki MME (mobility management entity) i 231 jednostek SAE (system architecture evolution), natomiast Nokia 56 MME i 60 SAE.

Huawei, chińska firma ubiegająca się o kontrakty na budowę sieci 5G na całych świecie, dotychczas nie otrzymała zamówień w Chinach. Większość analityków tłumaczy to chęcią pokazania rosnącej otwartości chińskiego rynku. Lv Tingjie z Pekińskiego Uniwersytetu Poczty i Telekomunikacji sugeruje jeszcze jedno wyjaśnienie. Jego zdaniem konkurencja ze strony zagranicznych firm pozwoli obniżyć koszty instalacji sieci nowego typu w Chinach. Może to oznaczać, że realny koszt infrastruktury 5G oferowanej przez Huawei i inne chińskie firmy jest wyższy niż deklarowany.Czytaj także: Ericsson krytykuje brytyjskie podejście do Huaweia ws. 5G