TydzieńwAzji: Gaz z Turkmenistanu w Nord Stream 2?

W ostatnich miesiącach serwisy internetowe Azji Centralnej oraz Rosji donoszą o nowym otwarciu w rosyjsko-turkmeńskiej współpracy w branży gazowej. Mogła być jednym z głównych punktów dwustronnych rozmów rosyjsko-turkmeńskich podczas majowego szczytu szefów rządów Wspólnoty Niepodległych Państw w Aszchabadzie. W tym roku po raz pierwszy od kilku lat, Turkmengaz wznowił dostawy gazu do Rosji.

Turkmenistan może stać się dostawcą gazu na potrzeby Nord Stream 2. Skutkiem kwietniowej nowelizacji dyrektywy gazowej UE miało być m.in. ograniczenie monopolistycznych aspiracji Gazpromu na europejskim rynku. Połowa pojemności Nord Stream powinna być zarezerwowana dla niezależnych dostawców. Dzięki rezerwom gazowym Turkmenistanu operatorzy planowanego gazociągu mogliby spełnić ten warunek.

Turkmenistan w ostatniej dekadzie zmienił swoje podejście do eksportu gazu. Zanim w 2010 r. zaczął eksportować gaz do Chin, głównym jego odbiorcą była właśnie Rosja. W celu dywersyfikacji kierunków eksportu gazu władze Turkmenistanu są zaangażowane w dwie ważne inicjatywy infrastrukturalne: gazociąg transkaspijski, który ma transportować gaz do Europy oraz gazociąg TAPI (Turkmenistan-Afganistan-Pakistan-Indie), którego realizacja może być zagrożona przez napięcia między Islamabadem a Delhi.Moskwa wznawiając relacje gazowe z Aszchabadem może chcieć nie tylko rozwiązać swoje problemy z UE w kontekście Nord Stream 2, ale również uszczuplić jego możliwości eksportowe w ramach dwóch wymienionych inicjatyw.