TydzieńwAzji. GoJek wchodzi do rządu

23 października ponownie wybrany prezydent Indonezji Joko Widodo (Jokowi) przedstawił skład rządu na drugą kadencję. Głowa państwa mianowała swojego największego rywala ministrem obrony, powołując de facto rząd jedności narodowej. Powodem tego zaskakującego posunięcia była chęć przeciągnięcia na swoją stronę części konserwatywnych muzułmanów, by jednocześnie próbować ograniczyć wzrastające zagrożenie ze strony religijnych ruchów terrorystycznych. Ze względu na doświadczenie połowy składu rządu w biznesie, komentatorzy spodziewają się po nim probiznesowych reform gospodarczych. Wśród nowych ministrów gwiazdą jest założyciel koncernu technologicznego Gojek.

Tworząc szeroką koalicję, w skład której wchodził główny konkurent prezydenta, Jokowi planuje z jednej strony pozbawić radykałów wsparcia politycznego wśród elit indonezyjskich, jednocześnie zaś trzymać swojego konkurenta blisko i pod kontrolą. Dodatkowym argumentem za taką interpretacją jest mianowanie innego byłego wojskowego Fachrula Razi – do niedawna zastępcę głównodowodzącego armii – na stanowisko ministra ds. religii.Oprócz nominacji dla Prawobo, największym zaskoczeniem jest nominacja na ministra ds. kultury i edukacji dla założyciela firmy GoJek Nadiema Makarima. GoJek to jedno z najbardziej udanych przedsiębiorstw internetowych w Indonezji i na świecie. Warta ponad 10 mld USD platforma, która zaczynała jako miejscowy pośrednik w przewozach indywidualnych, teraz poprzez Go-pay oferuje e-transakcje, Go-Food odpowiada za dostarczanie potraw z restauracji, Go-Mart pośredniczy w zakupach on-line, Go-Send i Go-Box funkcjonują jako platformy kurierskie, poprzez Go-Clean można zamówić sprzątanie do domu, a Go-Massage oferuje nawet pośrednictwo w znalezieniu masażysty.Jokowi nominując młodego i skutecznego przedsiębiorcę na to stanowisko ma nadzieje na wzmocnienie jakości systemu edukacji w kraju. Jego słabość jest istotną bolączką Indonezji i wyzwaniem dla gospodarki kraju. Sam Jokowi w swojej mowie inauguracyjnej wskazał reformy ekonomiczne jako kluczowy element swojej polityki, wskazując jednocześnie na konieczność zmian w biurokracji jako niezbędnej dla skutecznego prowadzenia polityki przez władze. Tym bardziej, że prezydent postawił sobie za cel przekształcanie gospodarki kraju z tej opartej na surowcach, w nowoczesną opartą na wiedzy i technologiach. To zaś wymaga dobrze wykształconego społeczeństwa i efektywnej administracji.Nie oznacza to oczywiście zaprzestania inwestycji infrastrukturalnych. Te są nadal niezbędne - dotyczy to zarówno infrastruktury transportowej, jak i energetycznej. Jako dodatkowy cel jednoczący naród oraz monument własnej prezydentury Jokowi planuje budowę nowej stolicy dla Indonezji na wyspie Kalimantan (Borneo).Największą nieobecną w nowym gabinecie jest natomiast Susi Pudjiastuti, najpopularniejszej minister poprzedniej kadencji odpowiedzialnej wtedy za ważne dla mieszkańców indonezyjskich archipelagów rybołówstwo, znanej ze swojej nieprzejednanej postawy na rzecz ochrony mórz Indonezji i zwalczania nielegalnych, głównie zagranicznych, połowów. Jej odejście wiązane jest z chęcią wzmocnienia inwestycji zagranicznych przez władze, nawet jeśli w konsekwencji oznaczałoby to więcej problemów z ekologią.Zaskakujący skład nowego rządu Indonezji podporządkowany jest idei rozwoju ekonomicznego kraju, przy jednoczesnym zachowaniu umiarkowanej i względnie świeckiej ideologii narodowej. Wkrótce się przekonamy, czy w tak zróżnicowanej koalicji Jokowi będzie w stanie zachować kontrolę nad swoimi ministrami.Więcej informacji kolejnej części cyklu - Tydzień w Azji 40/2019