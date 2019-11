TydzieńwAzji. Hakerzy dochodzą do głosu na międzynarodowych rynkach

Indyjska elektrownia atomowa Kudankulam oraz agencja kosmiczna ISRO padły ofiarą ataku hakerskiego. Zarówno typ oprogramowania, jak i właściwości użytego sprzętu uprawdopodabniają udział Korei Północnej, która stworzyła specjalne jednostki do wojny w cyberprzestrzeni. Celem działań nie było zakłócenie działań obu instytucji, lecz wykradzenie danych wrażliwych, ważnych dla lokalnych rywali Indii. Wraz z rosnącą konkurencją na kontynencie azjatyckim dochodzić będzie do coraz częstszych tego typu ataków.

Jednak zdaniem indyjskich śledczych materiały rozszczepialne i paliwo jądrowe nie przedstawiały dla napastników samoistnie większej wartości. Atak mógł stanowić element większej operacji, mającej na celu oszacowanie cywilnego i wojskowego potencjału Indii. Za szeroko zakrojoną akcją przemawia kolejny obiekt ataku. Celem stała się też sieć agencji kosmicznej ISRO, kluczowej w zaawansowanym indyjskim programie kosmicznym, łączącym komponenty cywilne i wojskowe. W Indiach panuje przekonanie, że północnokoreańscy hakerzy mogli działać na zlecenie lub we współpracy z Pakistanem i Chinami. O ile z tym pierwszym państwem Indie są stale na pograniczu wojny, o tyle stosunki w Pekinem polepszyły się w ostatnich latach, lecz oba kraje stale rywalizują o wpływy w Azji Południowej.Pomimo ograniczonego podłączenia KRLD od Internetu tamtejszy reżim inwestuje poważne środki w zdolności do prowadzenia działań w cyberprzestrzeni. Północnokoreański wywiad RGB i sztab generalny Koreańskie Armii Ludowej zatrudniają według różnych szacunków od 1800 do 5900 hakerów specjalizujących się w działaniach bojowych w cyberprzestrzeni i cyberprzestępstwach. Podporządkowana RGB cyberjednostka Komórka 101 już kilkakrotnie była wskazywana przez Waszyngton jako odpowiedzialna za ataki na całym świecie.Północnokoreańscy hakerzy w 2014 zaatakowali Sony Pictures. Przyczyną był film “Wywiad ze Słońcem Narodu”, satyra na rządy Kim Dzong Una. Dwa lata później celem ataku stał się system bankowy Bangladeszu. Skradziono wówczas przede wszystkim kryptowaluty. Działalność kryminalna w cyberprzestrzeni jest dla Pjongjangu poważnym źródłem dewiz. Wykorzystanie kryptowalut pozwala reżimowi obchodzić sankcje nałożone przez ONZ.Ataki na Kudankulam i ISRO pokazują, jak dramatycznie rośnie znaczenie cyberbezpieczeństwa w działalności firm, instytucji i infrastruktury krytycznej dla bezpieczeństwa narodowego. Potwierdziły także wnioski z raportu brytyjskiego think tanku Chatham House z roku 2015 poświęconego bezpieczeństwu elektrowni jądrowych. Wbrew popularnemu przekonaniu, elektrownie takie nie są odcięte od Internetu. Co gorsza, ze względów finansowych stosowane jest w nich często nie specjalne oprogramowanie zaprojektowane dla obiektów o dużym znaczeniu strategicznym, lecz komercyjny software, bardziej podatny na ataki hakerskie. Kolejnym problemem są przestarzałe, pasywne procedury bezpieczeństwa, zupełnie nienadążające za metodami ataku.Chatham House postuluje także wprowadzenie zakazu używania na terenie elektrowni prywatnych urządzeń z dostępem do Internetu. Tą drogą poszły już siły zbrojne kilku państw, zakazując żołnierzom używania telefonów na terenie jednostek i poligonów.Więcej informacji z cyklu Tydzień w Azji 43/2019: