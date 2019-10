TydzieńwAzji. Indie drugim największym producentem telefonów komórkowych

Dzięki niezwykle niskim kosztom abonamentu i sprzętu, marki takie jak Jio należąca do Reliance Jio Infocomm Limited Mukesha Ambaniego zdobyły setki milionów nowych klientów, po raz pierwszy dając im dostęp do sieci.

Wedle raportu indyjskiego stowarzyszenia producentów elektroniki (ICEA), pod względem ilości wyprodukowanych egzemplarzy Indie stały się w 2018 r. drugim największym wytwórcą telefonów komórkowych i smartfonów na świecie. Ustąpiły jedynie Chinom, a wyprzedziły Wietnam.

Na razie większość indyjskiej produkcji zaspokaja popyt na rynku krajowym, ale wedle prognoz już w 2020 r. kraj ten może stać się na rynku regionalnym znaczącym eksporterem komórek i akcesoriów z nimi związanych.

Produkcja telefonów wzrosła skokowo w ciągu ostatniego pięciolecia. Jeszcze w 2014 r. działały jedynie trzy linie produkcyjne związane z branżą. W zeszłym roku zanotowano już ponad 260 tego rodzaju fabryk, wytwarzających tradycyjne telefony, smartfony, baterie, kable czy akcesoria do nich.



W Indiach produkują zarówno rodzime firmy, jak Videocon, Jivi Mobile czy Lava Noida, jak i chińskie spółki Xiaomi, Gionee oraz Noida. Swoje linie produkcyjne uruchomił także koreański Samsung.



Producentów przyciągnęła kombinacja czynników demograficznych, biznesowych i politycznych. Po pierwsze, w ciągu ostatnich kilku lat Indie przeżyły prawdziwą rewolucję w dostępie do komórek i internetu. Dzięki niezwykle niskim kosztom abonamentu i sprzętu, marki takie jak Jio należąca do Reliance Jio Infocomm Limited Mukesha Ambaniego zdobyły setki milionów nowych klientów, po raz pierwszy dając im dostęp do sieci.



Po drugie, producenci przyciągani są przez niskie koszty pracy w społeczeństwie ciągle przeżywającym boom demograficzny. Dostępność wyszkolonych pracowników znacznie się poprawiła w ostatnich latach.



Trzecim czynnikiem są przemyślane polityki rządowe, jak Digital India czy Make in India, które ściągają inwestycje produkcyjne z sektora technologii elektronicznych. W ramach polityki celnej państwo stosuje także zróżnicowane taryfy, najwyższymi obkładając gotowy sprzęt, a stosunkowo niskimi - surowce i komponenty.



Mniejsze znaczenie ma chińsko-amerykański konflikt celny, nakazujący przenosić produkcję poza Państwo Środka, ponieważ Delhi ma pod tym względem również napięte stosunki z Waszyngtonem.



Ze względu na demografię społeczeństwa, oferty biznesu i polityki rządowe dotyczące administracji cyfrowej, rynek może przeżywać dalszy wzrost. Od 300 do 400 mln mieszkańców Indii nie jest jeszcze online.