TydzieńwAzji: Indie rozbudowują flotę

Ambitny indyjski projekt rozbudowy floty nabiera rozpędu. Ogłoszony przez rząd na początku grudnia zeszłego roku program przewiduje, że do roku 2027 marynarka wojenna będzie liczyć 200 okrętów, wobec 140 jednostek obecnie.

Starsze okręty będą wycofywane ze służby, by zastąpić je nowocześniejszymi jednostkami. Program rozbudowy floty ma uczynić z Indii potęgę morską o globalnym znaczeniu i pozwolić na utrzymanie przewagi nad Chinami w basenie Oceanu Indyjskiego.

Cechą charakterystyczną działań podejmowanych przez New Delhi jest powierzanie prac przede wszystkim krajowym stoczniom. W maju 2019 zamówieniem na szesnaście korwet zwalczania okrętów podwodnych podzieliły się po równo stocznie Cochin Shipyard Ltd. i Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd. (GRSE). Na początku lipca zapytanie ofertowe w sprawie budowy sześciu okrętów rakietowych niesprecyzowanego typu, ośmiu barek do transportu amunicji oraz dwunastu poduszkowców i ośmiu szybkich patrolowców dla straży wybrzeża skierowano do siedmiu stoczni. W tym gronie znalazły się dwie stocznie prywatne: Larsen & Toubro i Reliance Naval & Engineering, i aż pięć państwowych: Mazagon Dock Shipbuilders, Goa Shipyard, Hindustan Shipyard, a także wspomniane już GRSE i Cochin Shipyard Ltd.Całość programu rozbudowy floty ma kosztować 250 mld USD, do ambitnych planów należy podchodzić jednak ostrożnie. Budowa okrętów wojennych w Indiach często przeciąga się, czego najlepszym dowodem jest lotniskowiec Vikrant. Jednostka miała pierwotnie wejść do służby w roku 2018, obecnie mówi się o 2020, lub 2021. Realizacja wymienionych zamówień pozwoli stoczniom na zdobycie cennych doświadczeń i przygotować je do realizacji bardziej ambitnych projektów. Po roku 2025 Indie planują samodzielną budowę atomowych szturmowych okrętów podwodnych i nowoczesnych niszczycieli uzbrojonych w broń laserową.