TydzienwAzji. Jak zmiany demograficzne uderzą w Chiny?

Chiny coraz wyraźniej będą odczuwać zmiany społeczne spowodowane polityką jednego dziecka i zachwianiem struktury demograficznej. Pomimo zachęcania do posiadania dwójki dzieci, do czego władze od kilku lat nawołują, liczba urodzeń systematycznie spada. W 2016 r., gdy zniesiono politykę jednego dziecka, zanotowano 17,86 mln narodzin, w ubiegłym roku już tylko 15,2 miliona.

Trend ten ma kilka przyczyn. Najczęściej wymienia się stale rosnące koszty edukacji i utrzymania w miastach. nie bez znaczenia jest także brak odpowiedniej ilości żłobków i przedszkoli.

Chiny starzeją się, a jeszcze nie zdążyły się wzbogacić. Według obecnych danych na jednego seniora przypada sześć osób w wieku produkcyjnym. Wedle oficjalnych prognoz, proporcje te mają pogorszyć się w najbliższych dekadach. Statystycznie w 2039 r. na jedną osobę w wieku produkcyjnym będzie przypadać dwie, które zeszły z rynku pracy, a w 2050 r. - na 1,6 osoby. Grozi to nie tylko problemami gospodarczymi, które skutki da się częściowo zniwelować wdrażaniem nowych technologii i rosnącą automatyzacją produkcji, ale także głębokimi zmianami społecznymi. Chiński PKB per capita w roku 2040 ma wynieść, według różnych szacunków od 20 tys. do 40 tys. USD. Wszystko zależy od tego jak potoczy się ekonomiczny rozwój kraju w najbliższych latach.



To jednak zaledwie początek problemów. Chiny nie dorobiły się powszechnego systemu emerytalnego, a mogąca go zastąpić tradycyjna rodzina odchodzi do przeszłości. W przyszłości postawi to w wyjątkowo trudnej sytuacji przede wszystkim kobiety, które z reguły żyją dłużej, mniej zarabiają i odkładają na starość, a także wcześniej wychodzą za mąż, co skraca długość ich edukacji W efekcie Chinki na starość są bardziej zagrożone ubóstwem. Spadek populacji może przełożyć się na spadek produktywności. Zubożałe społeczeństwo nie będzie w stanie utrzymać rosnącej liczby seniorów.



Jeszcze bardziej pesymistyczny jest demograf Yi Fuxian z University of Wisconsin-Madison, którego zdaniem władze w Pekinie opierają swoje plany na błędnych danych. Pekin twierdzi, że populacja Chin osiągnie maksymalną liczebność w 2031, a następnie zacznie spadać. Po przeprowadzeniu niezależnych badań demograficznych Yi uważa, że wielkość populacji ChRL jest niższa o 115 mln od oficjalnie podawanej liczby 1,4 mld, a najludniejszy krajem świata stały się już Indie.