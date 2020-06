TydzieńwAzji. Japonia chce wspierać turystykę, ale plan blokują podejrzenia korupcyjne

Japoński plan ratowania branży turystycznej jest w tarapatach. Warta prawie 16 mld dol. kampania "Go To Travel", zapowiedziana przez rząd premiera Abe w maju, miała zachęcić Japończyków do podróżowania poprzez szczodry system kuponów i zniżek. Jednakże wysokie koszty administracyjne, podejrzany sposób rozdzielania zamówień publicznych i krytyka opozycji zmusiły Tokio do opóźnienia wprowadzenia projektu i podważyły wiarę w zdolność rządu do pomocy tej dotychczas prężnie rozwijającej się branży.

Liczba zagranicznych turystów, odwiedzających Japonię, rosła nieprzerwanie w niespotykanym tempie od siedmiu lat i w 2019 r. osiągnęła rekordowy poziom 31,9 mln - 5 razy więcej niż w 2011 r.

Jednakże wybuch epidemii spowodował załamanie zjawiska. W kwietniu Kraj Kwitnącej Wiśni odwiedziło jedynie 2,9 tys. podróżników z zagranicy - 99,9-procentowy spadek w porównaniu z rokiem poprzednim i najgorszy wynik od sześciu dekad.

W obliczu bezprecedensowego kryzysu rząd ogłosił kampanię „Go To Travel” - odpowiednik polskiego bonu turystycznego.