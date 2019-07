TydzieńwAzji: Japonia ogranicza eksport kluczowych komponentów hi-tech do Korei Południowej

Ograniczenia weszły w życie 4 lipca i dotyczą kluczowych komponentów wykorzystywanych w produkcji m.in. wyświetlaczy OLED i półprzewodników - poliamidów, polimerów i fluorku wodoru.

Korea została usunięta z tzw. białej listy państw, do których te substancje mogą być eksportowane bez ograniczeń. Od tej pory ich wywóz będzie już wymagać od eksporterów uzyskania zezwolenia, którego wydanie może trwać nawet do 90 dni. Nie jest to zatem typowe embargo, a wydłużenie i utrudnienie eksportu. Krótkoterminowo może ono wpłynąć na terminowość i ceny dostaw koreańskiego sprzętu.

Tokio kontroluje 90 proc. światowej produkcji poliamidów do produkcji wyświetlaczy OLED, zaś eksport takich wyświetlaczy oraz układów scalonych stanowi ok. 20 proc. całego eksportu Republiki Korei. Seul zapowiada odwołanie do WTO, podczas gdy Tokio zaprzecza, jakoby podjęte środki miały charakter odwetowy i powołuje się na względy bezpieczeństwa narodowego.Najwięksi japońscy producenci wskazanych komponentów, firmy Ube Industries Ltd i Kaneka Corp mogą w wyniku decyzji stracić krótkoterminowo ok 10-20 proc. zbytu. Po stronie koreańskiej największymi poszkodowanymi nowych regulacji będą producenci wyświetlaczy i układów scalonych - zwłaszcza Samsung Electronics, SK Hynix i LG Display.Po ogłoszeniu informacji południowokoreańskie firmy oraz ich japońscy dostawcy zanotowali kilkuprocentowe spadki na giełdzie w Seulu, jednocześnie jednak rosły notowania koreańskich producentów poliamidów. Istnieje realna szansa, że ograniczenia w imporcie z Japonii skłonią Koreańczyków do rozwijania własnej produkcji kluczowych półproduktów dla krajowego przemysłu hi-tech. Tymczasem jednak decyzja japońskiego rządu stanowi dotkliwe uderzenie w kluczowy sektor południowokoreańskiej gospodarki.Ograniczenia są prawdopodobnie odpowiedzią na serię niekorzystnych dla japońskich firm wyroków koreańskich sądów ws. odszkodowań dla koreańskich pracowników przymusowych z okresu 1910-1945, uwieńczoną niekorzystnym dla firm Nippon Steel i Sumitomo orzeczeniem koreańskiego Sądu Najwyższego z końca października 2018 r.Po odrzuceniu przez Tokio planu utworzenia dobrowolnego funduszu rekompensat dla pracowników przymusowych (Japonia podtrzymuje, że spłaciła wszystkie zobowiązania kwotą 300 mln USD w ramach porozumienia normalizacyjnego z 1965 r.) stanowi to kolejną eskalację wieloletniego konfliktu o politykę historyczną pomiędzy oboma państwami, która - wedle pogłosek cytowanych przez japońską prasę - może ulec rozszerzeniu o kolejne kategorie towarów.Czytaj także: Kraje południowo-wschodniej Azji reagują na wzrost znaczenia Chin