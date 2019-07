TydzieńwAzji: Konflikty handlowe przyspieszają zmiany w gospodarce światowej

Handel światowy i łańcuchy dostaw będą się w najbliższym czasie dynamicznie zmieniać. Jednym z powodów jest konflikt amerykańsko-chiński, który wzmacnia trend przenoszenia produkcji poza Chiny. Produkcja w ChRL ze względu na rosnące koszta pracy i zaostrzane normy środowiskowe staje się coraz droższa, więc nawet chińskie podmioty przenoszą część łańcuch dostaw do Azji Południowo-Wschodniej.

Instytucje i państwa UE muszą znaleźć odpowiedź na relatywnie coraz mniejsze znaczenie europejskich przedsiębiorstw w skali globalnej.

Jedną z możliwości jest dopuszczenie do konsolidacji podmiotów europejskich nawet za cenę osłabienia konkurencji na rynku unijnym.

UE poszukuje szansy odnalezienia się w nowym sporze między Waszyngtonem a Pekinem także poprzez podpisywanie umów handlowych z krajami Azji i Ameryki Południowej.

Ma to zwiększyć handel i przesunąć łańcuchy dostaw dotychczas zbyt silnie zakotwiczone w Państwie Środka.

Komisarz UE ds. konkurencji Margrethe Vestager na briefingu prasowym na temat połączenia oddziałów kolejowych niemieckiego Siemensa i francuskiego konkurenta - Alstomu. Fot. Alexandros Michailidis / Shutterstock.com

Mimo ostatniego “zawieszenia broni” w amerykańsko-chińskim sporze handlowym po rozmowach w Osace, konflikty handlowe na świecie zataczają coraz szersze kręgi, angażując coraz więcej państw. Biznes przygotowuje się na możliwość ponownego zaostrzenia sytuacji między Pekinem a Waszyngtonem, co już przyczynia się do poważnych zmian w globalnym łańcuchu dostaw. Bardzo ciekawy wgląd w trendy gospodarcze daje raport hongkońskiej firmy audytorskiej QIMA, specjalizującej się w kontroli jakości.Europejskie firmy do tej pory nie odczuły konsekwencji wojny handlowej w takim stopniu jak chińskie czy amerykańskie. Jest to między innymi zasługą bardziej wyważonego podejścia prezentowanego przez instytucje UE i rządy państw członkowskich. W przypadku wprowadzania różnego rodzaju retorsji wybierają one rozwiązania bolesne dla przeciwnika, a jednocześnie najmniej szkodliwe dla własnych przedsiębiorców. Stoi to w kontraście do działań Pekinu i Waszyngtonu, bardziej skłonnych do podejmowania radykalnych kroków i zwracających mniejszą uwagę na skutki uboczne dla własnego biznesu. W efekcie 75 proc. badanych przedsiębiorców z USA uważa, że dotknęły ich cła wprowadzane w zeszłym roku, tak rodzime, jak chińskie.Jednocześnie Europejczycy i Amerykanie stają się coraz bardziej ostrożni wobec chińskiego rynku. Według wspomnianego raportu QIMA, aż 67 proc. europejskich firm ograniczyło swoją ekspozycję na ten rynek. Dla podmiotów amerykańskich ten wskaźnik wynosi aż 80 proc. Jednocześnie zauważalny jest spadek zleceń na audyty na terenie Chin o 13 proc.Zdaniem autorów raportu opuszczanie Chin nie jest całkowicie związane z wojną handlową. Amerykańsko-chińska rywalizacja na innych polach, zwiększająca ryzyko różnego rodzaju konfliktów, utrudnienia w handlu, napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie skłaniają do skracania łańcucha dostaw i przenoszenia interesów bliżej Europy, np. do Turcji, Afryki, lub nawet biedniejszych państw unijnych. Spośród przebadanych europejskich przedsiębiorstw tylko 14 proc.wskazało cła jako powód przenosin.Do tej pory największym beneficjentem opuszczania Chin są państwa Azji Południowej i Południowo-Wschodniej, a w tym eksodusie uczestniczą też chińskie przedsiębiorstwa. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest wzrost kosztów pracy w Chinach i wprowadzanie tam nowych, bardziej odpowiadających zachodnim, norm ochrony środowiska.Państwa i instytucje Unii Europejskiej wydają się wahać między chęcią zezwolenia na zwiększanie skali unijnych przedsiębiorstw tak, by były zdolne do współzawodnictwa z ChRL i USA, a utrzymaniem konkurencji na wewnętrznym rynku unijnym. Niemiecki minister gospodarki Peter Altmaier skłania się do tej pierwszej opcji. W nowych planach nie chodzi tylko o ściślejszą kontrolę chińskich podmiotów chcących wejść na europejski rynek. Altmaier chce umożliwić stworzenie konkurencji dla chińskich państwowych korporacji i amerykańskich gigantów technologicznych.Środkiem do realizacji tego celu ma być dyskutowana zmiana unijnych przepisów dotyczących fuzji przedsiębiorstw. Chodzi o takie złagodzenie przepisów, by pozwolić na łączenie się europejskich podmiotów w wielkie struktury. Jako przykład niemieckie media przywołują tutaj niedoszłą fuzję oddziałów kolejowych Siemensa i Alstomu, zablokowaną przez Komisję Europejską.Decyzja Brukseli spotkała się z krytyką Berlina i Paryża, owocując rozmowami między ministerstwami gospodarki obu państw, do których dołączyła Polska. Trzy państwa chcą razem wypracować rozwiązania, które stałyby się obowiązujące w całej UE. W wypadku branży wysokich technologii może zostać jednak wprowadzone jedno obostrzenie w wypadku przejęć i fuzji. Chodzi o ściślejszą kontrolę przejmowania przez gigantów start-upów pracujących nad innowacyjnymi rozwiązaniami. Ma to być sposób na zwiększenie konkurencyjności europejskiego przemysłu.Szykują się więc dalsze zmiany w globalnym łańcuchu dostaw. O ile zmiana unijnego prawa antytrustowego jest dalszą perspektywą, to opuszczanie Chin przez europejskich przedsiębiorców może nabrać rozpędu już w najbliższym czasie. Ten trend wzmacniać będzie podpisywanie umów o wolnym handlu przez UE z państwami takimi jak Wietnam.Negocjowane jest również podobne porozumienie z Indonezją i państwami Ameryki Południowej zrzeszonymi w Mercosur. Tego typu umowy otwierają zupełnie nowe perspektywy, także przed chińskimi przedsiębiorstwami chcącymi handlować z Europą. Wielkie przemeblowanie globalnej gospodarki dopiero się zaczyna i nie wiadomo kiedy, ani czym się skończy.Czytaj pozostałe newsy z serii #TydzieńwAzji #27: