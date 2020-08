TydzieńwAzji. Korea Południowa wychodzi na prostą po koronakryzysie

Spowolnienie gospodarcze spowodowane pandemią jest dla południowokoreańskiego rządu największym wyzwaniem, z jakim kraj ten mierzył się od ponad 20 lat. Jednak dzięki szybkiemu zahamowaniu pandemii, a przede wszystkim skutecznemu wdrożeniu pakietów pomocowych, Korea Południowa może być jedną z najmniej dotkniętych pandemią gospodarek świata.

Jeszcze w marcu tego roku w obliczu nadciągającego kryzysu południowokoreański rząd ogłosił wprowadzenie pakietu pomocowego o wartości 39 mld USD, skierowanego do najbardziej potrzebujących przedsiębiorstw. W kolejnych tygodniach południowokoreański rząd przedstawiał uzupełniające programy pomocowe, obejmujące przede wszystkim wsparcie najbardziej potrzebujących sektorów gospodarki, a także skierowane bezpośrednio do gospodarstw domowych w formie bonów oraz pokrycia kosztów służby zdrowia.Koreański bank centralny podjął natomiast szereg działań stymulujących gospodarkę oraz zwiększających płynność sektora finansowego w kraju. Obniżył stopę procentową do rekordowo niskiego poziomu 0,75 proc. (z 1,25 proc.). W maju nastąpiła kolejna obniżka, tym razem do 0,5 proc., co stanowi najniższy poziom od ponad 20 lat.Dzięki stosunkowo niskiemu poziomowi długu publicznego rząd Korei Południowej posiada jeszcze duże rezerwy do uruchomienia. Choć w porównaniu do lat ubiegłych wiele firm i obywateli Korei przeżywa trudne chwile, dzięki polityce rządu Korea Południowa może być jedną z najmniej dotkniętych pandemią gospodarek świata.Więcej komentarzy o Azji znajdą Państwo na stronie Instytutu Boyma