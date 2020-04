TydzieńwAzji: Koronawirus oznacza trzeci rok recesji dla irańskiej gospodarki

Według analiz Międzynarodowego Funduszu Walutowego irańska gospodarka skurczy się w tym roku o około 6 proc. i będzie mieć ok. 82,5 proc. wielkości z 2017 r. Rządzący krajem muszą przygotować się na wzrost bezrobocia oraz możliwe wybuchy niezadowolenia społecznego, które obserwowaliśmy wielokrotnie w ostatnich latach.

Jak donosił portal Tejarat News, 18 kwietnia ponad 3 miliony rodzin otrzymały pierwszą z czterech transz zapowiadanej przez prezydenta Rouhaniego doraźnej pomocy w postaci transferów pieniężnych - wyniosły one od 2 do 6 milionów riali (ok. 50 do 150 zł po kursie wolnorynkowym). Dodatkowo, rząd obiecał udzielać nieoprocentowanych pożyczek w wysokości do 10 milionów riali (ok. 260 zł). Choć pomoc ta dla wielu irańskich rodzin będzie daleko niewystarczająca, jej istotne zwiększenie wydaje się dziś mało prawdopodobne. Międzynarodowe embargo na eksport irańskiej ropy, a także drastyczny spadek ceny surowca stanowiącego przez lata najważniejszą część wpływów budżetowych państwa sprawiły, że tegoroczny deficyt budżetowy będzie rekordowy - zdaniem Negar Mortazavi z Iranian American Council może przekroczyć on nawet 50 proc..Według Navida Kalhor, analityka Teherańskiej Giełdy Papierów Wartościowych, obecny kryzys może skłonić rząd do podjęcia niekonwencjonalnych działań - w tym długo zapowiadanej prywatyzacji części gospodarki, której większość kluczowych gałęzi (w tym telekomunikacja, transport czy przemysł ciężki) pozostają w dużej mierze własnością państwa. 15 kwietnia na teherańskiej giełdzie ogłoszono pierwszą ofertę publiczną na 10 proc. akcji największego towarzystwa ubezpieczeń społecznych - SHASTA - co przyniosło największą w historii tego parkietu kapitalizację w wysokości 437 milionów dolarów.Według Kalhora przeszkodą w pozyskiwaniu kapitału na programy pomocowe jest niska płynność aktywów finansowych banków komercyjnych, które według irańskiego prawa mogą pożyczać sobie nawzajem pieniądze pochodzące wyłącznie z wypracowanych przez siebie nadwyżek kapitałowych. Kolejną przeszkodą w uruchomieniu programów socjalnych dla osób dotkniętym kryzysem jest inflacja, która według irańskiego odpowiednika GUS-u wyniosła w marcu 34,5 proc. w ujęciu rocznym - znacznie przekraczając rządowy cel w wysokości 20 proc.Według analiz Międzynarodowego Funduszu Walutowego irańska gospodarka skurczy się w tym roku o około 6 proc. (sprawiając, że będzie mieć ok. 82,5 proc. wielkości z 2017 r.), a rządzący krajem muszą przygotować się na wzrost bezrobocia (wg danych Banku Światowego wynoszący wśród młodych nawet 28,3 proc.) oraz możliwe wybuchy niezadowolenia społecznego, które obserwowaliśmy wielokrotnie w ostatnich latach.Czytaj także: Wielkie zakupy gigantów na rynku naftowym Zdaniem Bijana Khalejpour, partnera zarządzającego w Eurasian Nexus Group, kluczem do stosunkowo sprawnego poradzenia sobie z kryzysem może być zakrojona na szeroką skalą walka z korupcją w obrębie władz. Ograniczenie tego procederu może nie tylko pomóc w dystrybucji kluczowych dla gospodarki surowców i sprzętu medycznego, ale także znacznie ułatwić prowadzenie działalności prywatnemu biznesowi. Zadanie to może być jednak bardzo trudne ze względu na klientelistyczny charakter irańskiej gospodarki, w której szczególnie największe przedsiębiorstwa funkcjonują w ramach mniej lub bardziej oficjalnych patronatów polityków, organizacji religijnych i Korpusu Strażników Rewolucji.