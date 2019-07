TydzieńwAzji: Kryzys wodny w Indiach

Indyjskie metropolie wysychają. Opublikowany w zeszłym roku raport rządowego think tanku przewidywał, że miasta stracą w 2020 roku dostęp do wód gruntowych, najważniejszego rezerwuaru wody pitnej.

Opóźniający się monsun sprawił, że prognozy te sprawdziły się już w tym roku. W trudnej sytuacji jest Madras (Chennai), Delhi czy Mumbai.

W tym pierwszym, znanym w całej Azji ośrodku turystyki medycznej, zdarza się, że lekarze muszą kupować wodę z beczkowozów na potrzeby szpitali i pacjentów. Tego lata wody jest o 99 proc. mniej niż przed rokiem. Miasto potrzebuje 525 mln litrów dziennie, by zaspokoić podstawowe potrzeby ludności. Koszt cysterny wody (12 tys. l) wzrósł od kwietnia pięciokrotnie, do prawie 90 USD .Podstawowym powodem braku w wielu stanach Indii są zmiany klimatu. Monsun, który powinien silnie wiać od połowy czerwca przynosząc obfite deszcze, w tym roku się opóźnił. Wielkość opadów jest nieregularna, lata suche przeplatają się z czasem gwałtownych ulew powodujących powodzie. Jednak skutki zmian klimatu nie byłyby tak dotkliwe dla ludności, gdyby w ostatnich latach gwałtownie nie wzrosła konsumpcja wody w rolnictwie i miastach. Kraj zmagający się z suszami eksportuje w coraz większych ilościach cukier z trzciny i ryż. Obie te uprawy wymagają dużych inwestycji wodnych, a sposób produkcji prowadzi do niepotrzebnych strat tego surowca. W miastach zaś wiele podmiotów nie musi płacić za zużycie wody, co może prowadzić do nieuzasadnionych strat.Czytaj także: Indie zorganizują własną wersję forum ekonomicznego Davos

Na razie odpowiedź rządu, który w niedawnej kampanii wyborczej zobowiązał się do dostarczenia bieżącej wody do każdego gospodarstwa domowego, jest niewystarczająca. Ogłoszona 1 lipca kampania społeczna na rzecz oszczędzania wody oraz dostarczanie surowca pociągami do najbardziej potrzebujących to za mało.W ciągu następnych lat rząd będzie musiał znaleźć środki na strukturalne rozwiązanie tego problemu. Brak wody kosztuje Indie około 2,5 proc. PKB. W czterech na pięć ostatnich lat kraj doświadczył suszy z powodu opóźniających się i słabych monsunów, a wedle rządowych prognoz dostępność wody na głowę mieszkańca w 2030 r. spadnie o jedną trzecią względem poziomu z 2001 r. Bez programu dostarczania wody rolnictwo, przemysł, energetyka i turystyka mogą znaleźć się w kryzysie.Problemy z wodą mogą okazać się szansą biznesową. Firmy będące w stanie zaproponować efektywniejszy system gromadzenia wody deszczowej, oszczędności w nawadnianiu pól, oczyszczania ścieków czy pomiarów rozprowadzania wody w wodociągach powinny w partnerstwie z podmiotami indyjskimi szukać swoich szans na poziomie miast i stanów Indii, które są w pierwszym rzędzie odpowiedzialne za dostarczanie wody.

