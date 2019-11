TydzieńwAzji: Nowa chińska era: blockchain

Gdy Xi Jinping przemawia, prawdopodobnie cały naród go uważnie słucha. Z pewnością uważnie słucha go biznes. Najnowsze wypowiedzi mogą świadczyć o tym, że technologia blockchain w najbliższych latach w Chinach będzie mocno promowana przez administrację i biznes. Pytaniem otwartym pozostaje, w jaki sposób chińskie władze chcą połączyć decentralizację, jaką niesie ze sobą blockchain, z potrzebą kontroli, właściwą autorytarnemu systemowi. Pierwsze zastosowania technologii łańcucha blokowego w Chinach już istnieją.

Na ukończeniu są także prace Ludowego Banku Chin dotyczące powstania cyfrowej waluty, mającej w zamierzeniu zastąpić pieniądze bezpośrednio emitowane przez bank centralny (agregat M0). Projekt ten ma mieć nazwę „Płatności elektronicznej w cyfrowej walucie" (Digital Currency Electronic Payment, DCEP). Pierwsze wzmianki o jego tworzeniu pojawiły się w roku 2014. W 2016 roku założony został instytut badawczy poświęcony temu projektowi. W sierpniu tego roku obecny szef tego projektu w banku centralnym, Mu Changchun, ogłosił, że prototyp cyfrowej waluty już powstał, zaś bank centralny przyjął jej architekturę sieci blockchain. W przeciwieństwie do kryptowalut, DCEP ma być w całości kontrolowana przez chiński bank centralny, a jego pracownicy będą mieli wgląd do transakcji zawieranych przy użyciu cyfrowej waluty. Może to pomóc także upaństwowić bardzo rozbudowany system płatności bezgotówkowych i przejąć sektor zdominowany przez prywatne firmy WeChat i Alipay oraz uniezależnić się od zdominowanej przez Zachód sieci płatności SWIFT.Jednym z katalizatorów położenia mocnego nacisku na technologię blockchain przez Chiny może być projekt Libra, będący pomysłem Facebooka na wprowadzenie własnej wirtualnej waluty. Libra miała być zainaugurowana w przyszłym roku, jednakże problemy z amerykańskimi urzędnikami i wycofywaniem się partnerów sprawiają, że ten termin jest niepewny. Chińczycy takich problemów mieć nie będą i mają zamiar pokazać światu, że na pozycję lidera w nowoczesnych technologiach wychodzi właśnie Państwo Środka.