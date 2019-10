TydzieńwAzji: Nowa chińska normalność - wzrost gospodarczy poniżej 6 proc.

Chiny w III kwartale tego roku osiągnęły wzrost gospodarczy w wysokości 6 proc. r/r w cenach stałych i jest to spadek z poziomów 6,4 proc. i 6,2 proc. notowanych kolejno w dwóch pierwszych kwartałach bieżącego roku. Mimo tego spadku wciąż w zasięgu pozostaje osiągnięcie w całym 2019 roku wzrostu PKB na poziomie 6 proc. - 6,5 proc., choć będzie to na pewno wynik zbliżony do dolnej granicy przedziału. W przyszłym roku, zdaniem jednego z urzędników chińskiego banku centralnego, wzrost gospodarczy może być nawet niższy od 6 proc. i nie będzie to dla chińskiej gospodarki problemem.