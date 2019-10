TydzieńwAzji. Nowe dane o chińskim handlu: gdzie dwóch się bije, tam wszyscy tracą

Konflikt handlowy z USA odbija się mocniej na chińskiej gospodarce niż przypuszczano. Świadczy o tym zaskakująco duży miesięczny spadek eksportu. Według danych przedstawionych przez chiński urząd celny w stosunku do sierpnia eksport zmalał we wrześniu o 3,2 proc. Liczony rok do roku spadek wyniósł aż 8,5 proc. Unia Europejska zastąpiła USA w roli głównego partnera handlowego Chin.