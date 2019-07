TydzieńwAzji: Nowe inicjatywy w zakresie współpracy UE - Azja Centralna

W ramach 15. spotkania ministerialnego UE - Azja Centralna, przeprowadzonego w Biszkeku, przedstawiono nową strategię UE wobec Azji Środkowej, przyjętą 17 czerwca 2019 r., przez państwa członkowskie UE.

Zaprezentowano programy regionalne finansowane przez UE, które mają pomóc w osiągnięciu tak zróżnicowanych celów jak ochrona środowiska, działania dostosowawcze w związku ze zmianami klimatu, zrównoważoną konsumpcję, produkcję energii, równość płci, zwalczanie terroryzmu oraz polepszenie edukacji.

Do ponad 1 mld euro pomocy przewidzianej na lata 2014-2020 dla regionu, UE dodała dodatkowe 72 mln euro. Z tej puli, 20 mln ma zostać zainwestowanych w nową elektrownię wodną w Tadżykistanie, której nadwyżki produkcji będą eksportowane do krajów sąsiednich w tym Afganistanu. 2 mln ma pomóc we wzmocnieniu pozycji ekonomicznej kobiet w regionie. Projekt, który będzie realizowany z Kazachstanem i Uzbekistanem, ma podnieść również kwalifikacje Afganek.Strategia rozwoju edukacji w Kirgistanie zostanie wsparta kwotą 36 mln euro, a 14 mln euro zostanie przeznaczonych na realizację programu SWITCH Asia, którego celem jest wspieranie krajów azjatyckich w procesie przejścia do gospodarki niskoemisyjnej, zasobooszczędnej i cyrkulacyjnej. Oprócz tych inicjatyw w przygotowaniu są programy dotyczące wielostronnego funduszu powierniczego na rzecz bezpieczeństwa ludzi w regionie Morza Aralskiego, jak również zarządzania granicami, zwalczania terroryzmu oraz handlu narkotykami.Nowa strategia współpracy UE z regionem zakłada między innymi wsparcie instytucji społeczeństwa obywatelskiego, ośrodków analitycznych, samorządów lokalnych, przedsiębiorców, organizacji kulturalnych, naukowych i organizacji młodzieżowych. Odzwierciedleniem tego podejścia była organizacja w Biszkeku pierwszego „Forum UE-Azja Środkowa”, w którym uczestniczyli przedstawiciele sektora prywatnego, społeczeństwa obywatelskiego, młodzieży oraz środowisk akademickich.Na początku 2020 r. w Kirgistanie ma odbyć się pierwsze Forum Gospodarcze UE-Azja Centralna. Inicjatywa ta może stać się skutecznym mechanizmem współpracy handlowej, gospodarczej oraz inwestycyjnej między UE a krajami regionu.Z punktu widzenia polskich interesów gospodarczych w Azji Centralnej warto na bieżąco monitorować programy UE dla regionu oraz informacje dotyczące forów współpracy. Jakkolwiek region nie należy do zamożnych, znajduje się w polu zainteresowań mocarstw światowych, nie tylko ze względu na swoje strategiczne położenie na planowanym lądowym szlaku z Azji Wschodniej do Europy (Jedwabny Szlak), ale także z uwagi na bogate zasoby surowców mineralnych, głównie węglowodorów. Obecnie przeszło 70 milionowa ludność regionu, według prognoz ONZ, do 2050 r. ma zwiększyć się do ponad 100 mln. osób.Czytaj także: Chińskie inwestycje rozwinęły branżę cementową Tadżykistanu