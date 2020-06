TydzienwAzji. Nowoczesna infrastruktura ma ożywić chińską gospodarkę po kryzysie

Chińska gospodarka w minionym trzydziestoleciu, goniła świat pod względem gospodarczym niczym rozpędzona lokomotyw. Mimo to doświadczyła w tym czasie kilku spowolnień, na które lekarstwem były gigantyczne i szeroko zakrojone inwestycje infrastrukturalne. Taka polityka miała swoją cenę, jednak Państwo Środka wyciągnęło wnioski i na obecny kryzys chce zareagować bardziej precyzyjnie. Liczyć się będzie nie ilość, ale jakość inwestycji.

Plan cieszy się poparciem chińskiego przywództwa. O położeniu nacisku w ożywieniu gospodarki na „budowę nowoczesnej infrastruktury" zdecydował chiński przywódca Xi Jinping podczas posiedzenia najwyższego partyjnego organu w Chinach, który odbył się 4 marca tego roku.Szybsza rozbudowa sieci 5G czy centrów danych miałyby przyspieszyć cyfryzację gospodarki, wesprzeć przedsiębiorców i uwolnić zamrożoną wtedy konsumpcję. Słowa Xi zostały szybko podchwycone – 26 marca wicepremier Han Zheng ogłosił, że budowa nowoczesnej infrastruktury będzie jednym z kluczowych elementów planu wspierania gospodarki.O tym, że budowa nowoczesnej infrastruktury ma stać się kołem zamachowym chińskiej gospodarki w czasie postpandemicznym, świadczy to, że 28 kwietnia jej temat był jednym z najważniejszych punktów obrad Rady Państwa. Ta kwestia została także poruszona jako element efektywnych inwestycji w drodze do przyspieszenia transformacji chińskiej gospodarki w corocznym raporcie z pracy rządu, wygłoszonym przez premiera Chin Li Keqianga podczas niedawnych Dwóch Sesji chińskiego parlamentu.Czy ten kolejny plan, po Made in China 2025, mający na celu przeskoczenie pułapki średniego dochodu, będzie wystarczający w obliczu obecnych wyzwań? W przeciwieństwie do tradycyjnych inwestycji w infrastrukturę, ten plan nie będzie dawać natychmiastowego impulsu gospodarczego. Czy chińscy obywatele, przyzwyczajeni do bardzo gwałtownej ekspansji gospodarki, będą w stanie zaakceptować obecnie trudniejszą sytuację w zamian za nieokreślone korzyści w przyszłości?