TydzieńwAzji: Nowy blask starożytnej Samarkandy

W ostatnim czasie media uzbeckie obiegła informacja dot. planów władz przekształcenia Samarkandy w hub turystyczny. Potencjał tego intrygującego, niezwykłego pod względem historycznych zasobów architektonicznych miasta jest wciąż niewykorzystany, mimo, że jego zabytkowa część będąca tyglem kultur już w 2001 r. została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Plany inwestycji turystycznych, to szansa dla firm świadczących usługi budowlane i architektoniczne, producentów materiałów budowlanych, taboru kolejowego i innych.

Jak dowiadujemy się z oficjalnej strony prezydenta Uzbekistanu, w Samarkandzie ma powstać współczesna strefa rekreacyjna, pod której budowę planuje się przeznaczyć teren o wielkości 360 ha. Na 80 ha mają powstać centrum kongresowe, hotele pięcio-, cztero- i trzygwiazdkowe, alejki, baseny, sztuczne wyspy, restauracje i inne.

Wedle portalu everyday.uz na polecenie prezydenta kraju w regionie Samarkandy w najbliższej przyszłości rozpocznie się budowa lekkiego metra, będącego pośrednim rozwiązaniem pomiędzy klasycznym metrem a koleją miejską (inaczej koleją lekką).



Jak informuje oficjalna strona prezydenta na międzynarodowym lotnisku w Samarkandzie ma być wybudowany kolejny terminal, planuje się przebudowę pasa startowego, rozbudowę parkingów samolotów i modernizację systemów radarowych. Nowy terminal ma spełnić wszystkie wymagania międzynarodowe i obsługiwać 600 pasażerów na godzinę.



Nowe inwestycje to szansa dla firm świadczących usługi budowlane i architektoniczne, producentów materiałów budowlanych, taboru kolejowego i innych. Już teraz przedsiębiorstwa z Europy Zachodniej próbują wpisać się w możliwy rozwój infrastruktury transportu kraju.



Dla przykładu tylko w ostatnich dniach media w Uzbekistanie poinformowały, że niemiecka firma GP Günter Papenburg AG wraz z komitetem ds. dróg działającym przy Ministerstwie Transportu Republiki Uzbekistanu podpisały umowę o utworzeniu spółki joint venture w celu produkcji mieszanek asfaltobetonowych do budowy dróg, gotowych wyrobów betonowych i realizacji robót budowlano-montażowych. Natomiast firmy B & A Contractors SA i IT Engineering SA będące częścią szwajcarskiej grupy Mabetex, podpisały umowę na zaprojektowanie i budowę nowego terminalu lotniczego w stolicy kraju Taszkencie. Terminal o przepustowości 1000 pasażerów na godzinę, w kształcie mitycznego ptaka Humo ma zostać oddany do użytku w drugiej połowie 2021 r.