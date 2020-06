TydzieńwAzji. Nowy rozdział w stosunkach UE z Wietnamem

Po żmudnych negocjacjach umowa o wolnym handlu UE z Wietnamem staje się faktem. Szacuje się, że wartość wietnamskiego eksportu do Europy może dzięki temu wzrosnąć jeszcze w tym roku o ok. 20 proc., a do roku 2030 o kolejne 44 proc. Wietnam jest drugim największym partnerem handlowym UE w Azji Płd.-Wsch.