TydzieńwAzji: Od pucybuta do milionera i z powrotem - kłopoty prywatnych rafinerii w Chinach

Prywatne rafinerie przeżywają kolejne turbulencje na rynku chińskim. Spowolnienie gospodarcze spowodowane pandemią COVID-19 zmusiło je do zmniejszenia produkcji o połowę i postawiło pod znakiem zapytania przyszłość tej ostatnio prężnie rozwijającej się branży.

Koronawirus i związane z nim spowolnienie gospodarcze pogorszyło w ostatnich miesiącach i tak złą sytuację. Wprowadzenie przez rząd chiński drastycznych środków kontrolnych spowodował zastój w centrach przemysłowych kraju a także w sektorze transportowym, co spowodowało skurczenie się krajowego zapotrzebowania na ropę o rekordowe 3,2 mln baryłek dziennie. Pogarszająca się sytuacja na rynku zmusiła niezależne rafinerie w Szantung do obcięcia produkcji o połowę. Dodatkowo pod koniec lutego międzynarodowe banki zawiesiły 600 mln USD linii kredytowej dla trzech „czajników” z uwagi na pogarszające się prognozy finansowe.Chińscy prywatni producenci paliw widzą jednak światełko w tunelu. Wojna cenowa między Rosją i Arabią Saudyjską może stać kołem ratunkowym dla borykających się z trudnościami rafinerii. Chińskie rafinerie najlepiej zarabiają bowiem przy cenie ropy poniżej 40 USD za baryłkę.Mechanizm można wytłumaczyć dość prosto. Paliwo pozostaje tanie dla klientów w czasach zwyżek na światowych rynkach surowców, ponieważ ceny są mocno regulowane przez państwo. Nie mogą zejść poniżej pewnego poziomu, ponieważ zbyt tanie paliwo nakręcałoby zbędną konsumpcję i zagrażało osiągnięciu założonych celów klimatycznych. Nawet jeśli ropa spadnie do 10 USD na rynkach światowych, to cena produktów naftowych w Chinach pozostanie na wyższym poziomie. Z części tej różnicy pochodzi obecnie zysk rafinerii. Dlatego też średnia marża szantungskich rafinerii podwoiła się w ciągu tygodnia. Jeśli ceny ropy naftowej pozostaną na obecnym poziomie, to według firmy konsultacyjnej Sublime China Information prywatny przemysł petrochemiczny zarobi do końca roku aż 6 mld USD.Czytaj także: Rosja, Stany, Arabia Saudyjska. Kto pierwszy odpuści w wojnie cenowej? Do tego dochodzi powolny wzrost popytu na paliwo na rynku chińskim, bo kraj powoli powraca do pracy po epidemii. Produkcja paliw również rośnie do poziomu sprzed epidemii. Wygląda na to, że saga „czajników” w Chinach nie jest jeszcze zakończona.Czytaj także: Megainwestycje i ogromne zapomogi. Giganci z Azji też wyciągnęli tarcze