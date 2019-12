TydzieńwAzji: Odpływ chińskich turystów z USA

Chińczycy należą do jednych z najchętniej wydających pieniądze podróżnych. US Travel Association, stowarzyszenie branży turystycznej z USA, szacuje, że przeciętny Chińczyk podczas pobytu na amerykańskiej ziemi wydawał około 6700 dolarów amerykańskich. To średnio o połowę więcej od pozostałych turystów.