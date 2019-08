TydzieńwAzji: Pesymizm chińskich konsumentów

Rzeczywisty stan chińskiej ekonomii pozostaje niejasny. Nawet raporty rządowych instytucji pokazują sprzeczne sygnały płynące z gospodarki.

Najciekawszego przypadku dostarczają raporty Ludowego Banku Chin, czyli chińskiego banku centralnego, który w ciągu tygodnia opublikował dwa sprzeczne raporty. W pierwszym z nich jest mowa o wzroście sprzedaży w czerwcu o 9.8%, co jest znaczną poprawą w stosunku do maja, gdy sprzedaż wzrosła o 8.6%. Drugi raport twierdzi natomiast, że Chińczycy coraz bardziej niechętnie wydają zarobione pieniądze i wolą je oszczędzać. Badanie przeprowadzono we wszystkich 31 prowincjach na grupie 18600 osób. Aż 79% respondentów stwierdziło, że woli zaoszczędzić pieniądze na edukację dzieci lub własne zabezpieczenie na starość.

Po bliższym przyjrzeniu wzrost sprzedaży okazuje się nie mieć solidnych podstaw. W ostatnich miesiącach odpowiadały za niego bardzo duże obniżki cen samochodów. Natomiast bardzo istotny w Chinach rynek nieruchomości pogrąża się w stagnacji, co oznacza, że ceny mieszkań pozostają niezmiennie na poziomie nieosiągalnym dla przeciętnego obywatela, co ogranicza liczbę ludzi mogących traktować kupno mieszkania jako lokatę kapitału. Entuzjazm studzi również Narodowe Biuro Statystyczne, które ogłosiło, że w lipcu produkcja przemysłowa spadła trzeci miesiąc z rzędu.



Spadek nie był jednak już tak duży jak w poprzednich miesiącach, a zdaniem niezależnej chińskiej grupy doradczej CEBM Group przemysł wytwórczy zaczyna wykazywać oznaki ożywienia. Przyczyną mają być państwowe subwencje, a także obniżka części podatków i innych opłat. Bardziej sceptyczny jest natomiast Zhu Baoliang, główny ekonomista rządowego think tanku State Information Center. Stwierdził on, iż w związku z globalnym spowolnieniem gospodarczym i wojną handlową z USA chiński eksport będzie dalej spadać i w bieżącym roku może nawet osiągnąć zerowy wzrost.