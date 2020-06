TydzienwAzji. Pierwszy kodeks cywilny w dziejach Chińskiej Republiki Ludowej

Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych uchwaliło pierwszy w historii Chin Kodeks Cywilny, który będzie obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku. Znalazło się w nim wiele gwarancji prawnych dla przedsiębiorców i inwestorów. Eksperci wskazują jednak, że nowy Kodeks i jego praktyczne znaczenie będzie można ocenić dopiero w ramach jego faktycznego zastosowania, bo Państwo Środka często ma dobre przepisy, problemem jest natomiast ich stosowanie w praktyce.

Kodyfikacja prawa cywilnego w formie zwartego dokumentu została zapoczątkowana zaraz po dojściu do władzy Xi Jinpinga jako element wzmocnienia systemu prawnego państwa, co postrzegane jest jako niezbędny element rozwoju gospodarczego kraju.

W historii Chińskiej Republiki Ludowej jest to czwarte podejście do stworzenia kompletnego kodeksu cywilnego, nie wspominając o nieudanych próbach okresu wcześniejszego. Szczególnie poprzez wzmocnienie gwarancji prawnych dla przedsiębiorców i inwestorów.

Dla przedsiębiorców szczególnie istotny jest fakt, że nowy Kodeks Cywilny zrównuje prawa podmiotów prywatnych i państwowych w sytuacjach spornych, co jest istotną ochroną dla przedsiębiorców.

W tym roku obserwatorzy skupili się na kwestii Hong Kongu – i kontrowersyjnych ustaw dotyczących bezpieczeństwa tego terytorium. Sprawa ta, choć bez wątpienia ważna i głośna przysłoniła jednak kwestię bez mała historyczną jaką jest uchwalenie pierwszego w historii Chin Kodeksu Cywilnego.

Czwarte podejście

Uchwała podjęta 28 maja większością 2879 z 2886 głosów jest ukoronowaniem prac trwających od 2014 r.



Podejścia z lat 50. i 60. ubiegłego wieku skończyły się fiaskiem z powodu politycznych wydarzeń epoki Mao Zedonga. W latach 80-tych w epoce reform gospodarczych Deng Xiaopinga ponownie próbowano stworzyć dokument. Jednak w obliczu gwałtowności przemian społecznych i ekonomicznych epoki transformacji władze zdecydowały się na uchwalenie serii praw cząstkowych, obejmujących poszczególne obszary, jako podejścia efektywniejszego. Umożliwiło to większą elastyczność w obliczu zmieniających się realiów ale zarazem spowodowało pewien chaos prawny. W połączeniu z słabością sądów zależnych (konstytucyjnie) od władz państwa oraz partii komunistycznej, generowało to wielką niepewność systemową.

Rewolucja czy amalgamat