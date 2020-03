TydzieńwAzji pod znakiem ratowania gospodarki. Jakie pakiety od rządów? [RAPORT]

Epidemia koronawirusa zbiera coraz więcej ofiar i uderza w gospodarkę jak świat długi i szeroki. Rządy w różny sposób reagują na problemy ekonomiczne. Można jednak znaleźć pewne wspólne mechanizmy planowanych rozwiązań. Zobacz, jak z kryzysem radzą sobie w praktyce: Chiny, Japonia, Korea, Indie, Australia, Tajwan, Wietnam, Malezja, Tajlandia, Kazachstan, Iran i Armenia.

Japonia, czyli wsparcie sektora finansowego i koordynacja międzynarodowa

Korea wspiera linie lotnicze i pracowników niemogących wykonywać obowiązków

Indie, czyli jak pomóc dotkniętym branżom i milionom nieubezpieczonych

Australia. Wielowymiarowy plan wsparcia konsumentów, przedsiębiorców i całych regionów

Tajwan inwestuje w najbardziej dotknięte sektory gospodarki

Wietnam wspiera sektor finansowy

Malezja wspiera osoby zaangażowane w walkę z epidemią

Tajlandia inwestuje w płynność sektora bankowego i tanie kredyty

Kazachstan stabilizuje walutę i walczy z drożyzną na rynku żywności

Iran prosi o pomoc MFW i ogłasza programy społeczne

Armeńscy parlamentarzyści przekazują diety za marzec służbom ratowniczym

Prócz tego w celu zapewnienia stabilności sektora finansowego Chiński Bank Ludowy obniżył wymogi dotyczące rezerw dla banków i wpompował w rynek bankowy ok. 80 mld USD pożyczek. Obniżono także stopę depozytową o 50 punktów bazowych, do 1 proc. Władze prowincjonalne dostały zezwolenie na dodatkowe emisje obligacji, czyli zwiększenie limitu poziomu zadłużenia.Podobnie, jak w czasie kryzysu finansowego z roku 2008 Pekin i władze regionalne włączają w pakiety pomocowe inwestycje w infrastrukturę. Dla przykładu, rząd prowincji Guangdong wydłużył listę planowanych na 2020 rok inwestycji, wpisując na nią nowe przedsięwzięcia warte 14 mld USD dolarów w sektorze zdrowia publicznego, rolnictwa i rozbudowy infrastruktury transportowej. Mówi się także o nowych inwestycjach w technologię 5G. W prowincji Zhejiang wprowadzono plany rozbudowy linii kolejowych, dróg a także zaproponowano programy pomocowe dla lokalnych przedsiębiorców. W innych prowincjach zaplanowano inwestycje warte w sumie prawie 400 mld USD.W Japonii rozważane są różne warianty działania, rząd koncentruje się na zwalczaniu epidemii, a gdy to się uda przystąpi do „stawiania gospodarki na nogi”. Wiadomo jednak, że już trwają prace nad zakrojonym na szeroką skalę programem pomocowym, obejmującym chociażby znaczne obniżki podatków. Z racji roli eksportu w gospodarce, Tokio zamierza działać w skali ogólnoświatowej, mających ratować globalną gospodarkę i ograniczyć cofanie procesu globalizacji. Gabinet premiera Abe zamierza koordynować swoje działania z innymi państwami i przewodzić dyskusjom w tej sprawie wykorzystując formaty G7 i G20.Do konkretnych działań przystąpił już Bank Japonii. Podwoił on swoje roczne zakupy funduszy typu ETF, czyli funduszy zaprojektowanych tak, aby dokładnie śledziły ruch indeksów giełdowych, surowców czy koszyka innych aktywów, np. akcji lub obligacji. W ten sposób bank centralny stara się stabilizować giełdy. Środki przeznaczone na ten cel mają osiągnąć 112 mld USD. Bank Japonii nie zdecydował się na obniżkę stóp procentowych, które i tak są na historycznie niskim poziomie 0,1 punktu procentowego. Bank Japonii zamierza też zapewnić płynność innych banków, które z kolei mają wspierać przedsiębiorstwa w zdobywaniu funduszy.Korea Południowa również dopiero pracuje nad kompleksową strategią. Niemniej rząd zadeklarował już wart 40,4 mln USD pakiet pomocowy dla najbardziej dotkniętej skutkami koronawirusa branży transportowej, a w szczególności linii lotniczych. Ministerstwo transportu zapowiedziało, że nie będzie odbierać praw przewozowych niewykorzystywanych ze względu na spowodowane wirusem zawieszenie lotów, jak również przydziałów czasu na starty i lądowania samolotów (sloty). Poczynając od marca rząd zamierza zredukować opłaty ponoszone przez przewoźników lotniczych na okres od dwóch do trzech miesięcy. Oprócz tego linie lotnicze i powiązane z nimi przedsiębiorstwa na lotniskach będą zwolnione z opłat za korzystanie z portów lotniczych. W grę wchodzi tutaj kwota rzędu 52,5 mln USD. Z kolei odroczone płatności mogą sięgnąć 400 mln USD.Seul przygotował także pakiet świadczeń socjalnych. Osoby, które ze względu na epidemię nie mogą pracować, otrzymają miesięczną zapomogę wysokości 364 USD na pokrycie podstawowych wydatków. Pomoc obejmuje nie tylko pracowników zamkniętych zakładów, czy instytucji, takich jak szkoły, ale także osoby poddające się kwarantannie, niezależnie od wyniku testu na obecność zarazków.Indie, obecnie w coraz większym stopniu dotknięte epidemią, przygotowują się na ciężki i wielowymiarowy kryzys. Indeksy giełdy w Mumbaju podążają w dół za amerykańskimi. 19 marca premier zmienił retorykę. Dotychczas raczej uspokajał ludzi, obecnie wezwał obywateli do pełnej mobilizacji i dyscypliny. Zapowiedział też na przygotowanie szybkich działań przez sztab antykryzysowy pod przewodnictwem ministerstwa finansów (COVID-19 Economic Response Task Force). W piątek, 20 marca, odbyło się pierwsze spotkanie zespołu, który ma przedstawić pakiet pomocowy dla sektorów szczególnie dotkniętych przez kryzys, jak lotnictwo cywilne, turystyka, produkcja tkanin czy gastronomia. Szczegóły planu w chwili przygotowywania tekstu nie są obecnie znane.Szczególnym wyzwaniem pozostaje zapewnienie środków do życia dla milionów dniówkowych pracowników rolnych, którzy z powodu zakazu przemieszczania się gwałtownie stracą źródło utrzymania.Regulator rynku kapitałowego SEBI, by uspokoić rynki i zmniejszyć zależność kursów akcji do transakcji spekulacyjnych, ograniczył handel derywatami. Ma to uspokoić rynek.W Australii rząd ogłosił 12 marca pakiet pomocowy warty w sumie 10 miliardów USD, zawierający cztery główne elementy. Pierwszym jest bezpośrednie wsparcie dla gospodarstw domowych biedniejszych Australijczyków, którzy korzystają z transferów socjalnych. Liczbę beneficjentów oblicza się na 6,5 mln, w tym ponad połowa to seniorzy. Każdy pobierający świadczenia dostanie jednorazowo 435 USD. Poza względami społecznymi, wsparcie tej grupy ma pobudzić konsumpcję. W założeniu najbiedniejsi od razu wydadzą pieniądze, zasilając gospodarkę.Drugi element to wsparcie funduszu płac dla SME (ok. 690 tys. biznesów zatrudniających 7,8 mln ludzi) w kwocie do 14,5 tysiąca USD na firmę. Jednoosobowe firmy nie dostaną na razie wsparcia, lecz rząd liczy, że będą mieli zyski pośrednie z całości pakietu. Jako trzeci element władze planują wsparcie inwestycji, poprzez zwiększenie możliwości odpisów podatkowych i przyspieszenie odpisów amortyzacyjnych. Wreszcie czwarty element to wsparcie dla najbardziej dotkniętych regionów, czyli takich, które najbardziej zależą od turystyki, edukacji (zagraniczni studenci, często z Chin) czy rolnictwa.W miarę pogarszania się sytuacji gospodarczej fundusze mogą ulec zwiększeniu. Kolejne etapy wsparcia mają być sektorowe. Na przykład linie lotnicze, które zawiesiły do połowy czerwca prawie wszystkie loty międzynarodowe i ograniczyły prawie o 50 proc. loty krajowe, dostaną 415 mln USD, głównie w zwrotach opłat lotniskowych i podatków (zwolnienie z przyszłych opłat, zwrot tych zapłaconych od 1 lutego). Niezadowoleni są pracownicy linii, teraz zwalniani, którzy dodatkowego wsparcia nie dostaną. Celem polityki rządu w tym sektorze jest raczej ratunek przed bankructwem linii, a nie ratowanie zatrudnienia.Tajwan, który jak do tej pory najlepiej poradził sobie z powstrzymywaniem rozprzestrzeniania się epidemii, także przygotowuje warty prawie 2 mld USD pakiet stymulacyjny dla gospodarki. Ministerstwo transportu ma odpowiadać za dystrybucję pomocy dla branż transportowej (przewoźnicy lądowi i lotniczy, a także armatorzy) i turystycznej (w tym biura podróży i hotele). 1 mld USD ma zostać przeznaczonych na restrukturyzację branży turystycznej. Prezydent Tsai Ing-wen na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa narodowego zapowiedziała, że dodatkowy pakiet pomocowy o wartości 1,3 miliarda USD zostanie zapewniony między innymi ze środków Funduszu Stabilizacji Zatrudnienia i Funduszu Rozwoju Turystyki.Wietnam, podobnie jak Tajwan poradził sobie z koronawirusem dużo lepiej niż Chiny, jednak również szykuje się na recesję. Już na początku marca rząd podjął kroki, mające wspomóc gospodarkę. Ministerstwo finansów przygotowało warty 1,3 mld USD pakiet pomocowy, obejmujący oprócz wsparcia dla przedsiębiorców także zapewnienia zabezpieczenia społecznego na wypadek COVID-19. Z kolei Państwowy Bank Wietnamu wprowadził preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorstw i zmienił harmonogram spłat dotychczasowych kredytów. Bankowy pakiet pomocowy liczy około 10,8 mld USD.Malezja ogłosiła pakiet stymulacyjny dla gospodarki już 27 lutego. Obejmuje pomoc finansową dla firm z sektorów gospodarki dotkniętych skutkami epidemii. Wsparcie obiecano także ludziom najbardziej poszkodowanych epidemią i tym zaangażowanym w walkę z nią. Przewidziano zasiłki dla osób zatrudnionych w turystyce i branżach pokrewnych (136 USD miesięcznie) oraz dla pracowników służby zdrowia w wysokości (90 USD miesięcznie).Pomocy oczekuje także poszkodowana turystyka. Na pół roku odroczono płatności podatków dla podmiotów z branży. Wedle ministerstwa finansów rząd zdecyduje się na programy tak w obecnej sytuacji egzotyczne, jak zachęcenie Malezyjczyków do podróżowania po kraju. Rząd sponsoruje bony o wartości 22,86 USD na podróż samolotem, koleją czy nocleg w hotelu.16 marca ogłoszono kolejne kroki. Obniżono opłaty za prąd i powiększono pakiet pomocowy o 226 mln USD, obejmujący również wsparcie dla osób wysłanych na bezpłatny urlop.Tajlandia mocno odczuła skutki epidemii. To w tym kraju odnotowano pierwszy przypadek koronawirusa poza Chinami, co sprawia, że stosunkowo wcześnie musiano przedsięwziąć środki zaradcze w walce z rozprzestrzenianiem się zarazy. Na początku marca pojawiła się pierwsza konkretna propozycja pakietu stymulującego dla borykającej się z problemami gospodarki, opiewającego na ponad 3,2 mld USD.Plan został jednak poddany ostrej krytyce w związku z czym szybko zaczęto wprowadzać zmiany. 10 marca Ministerstwo Finansów zaproponowało pierwszą fazę kompleksowego pakietu pomocowego, którego łączna wartość przekracza 12,7 mld USD. Zawierać on będzie środki na kredyty dla banków komercyjnych, by te udzielały pożyczek o stosunkowo niskim oprocentowaniu. Przewidziano również szereg ułatwień w spłacaniu kredytów pochodzących z rządowych instytucji finansowych (m.in. moratorium dla kredytobiorców na spłatę kwoty głównej czy obniżkę odsetek), a także ułatwiono możliwość uzyskania w nich pożyczki. Prócz pomocy w zakresie kredytów, zapowiedziano 612 mln USD na pomoc finansową dla podmiotów dotkniętych skutkami epidemii ze specjalnych funduszy, a także selektywne ulgi i obniżki podatków w zależności od potrzeb. Premier Tajlandii, Prayut Chan-o-cha zapowiedział, że plan może ulec w przyszłości rozszerzeniu o drugą fazę, jeśli sytuacja będzie tego wymagać.W Kazachstanie, gdzie pierwsze przypadki zakażenia koronawirusem odnotowano dopiero 13 marca, wprowadzono od 16 marca do 15 kwietnia stan wyjątkowy. Podczas posiedzenia rządu 17 marca br. przedstawiono pakiet pilnych środków wspierających przedsiębiorców i zapewniających stabilność na rynku pracy. Obejmuje on m.in. zwiększenie dostępności finansowania, zachęty podatkowe, ograniczenie kontroli skarbowych przedsiębiorstw. Wprowadzony zostanie nowy mechanizm udzielania pożyczek w sektorze rolnym, zwolnienie z podatku VAT importu bydła i kur rodowodowych, a także zwolnienie z podatku od gruntów rolnych prawie 7 tys. rolników.Rząd planuje przeznaczyć ponad 650 mln USD na wdrożenie tzw. mapy drogowej zatrudnienia, która przewiduje inwestycje w infrastrukturę, obiekty publiczne i drogi lokalne. Banki nie będą naliczać pożyczkobiorcom grzywien i kar za opóźnienia w płatnościach wynikających z wprowadzania stanu wyjątkowego.Z obawy przed podwyżkami cen żywności, premier polecił właściwym ministerstwom podjęcie prac nad zniesieniem ceł importowych na ważne społecznie produkty żywnościowe. Wprowadzono codzienny monitoring bieżących cen żywności o dużym znaczeniu społecznym, a w razie potrzeby zostaną ustalone pułapy cenowe i przeprowadzone interwencje na rynku. Z budżetów lokalnych przeznaczone zostaną dodatkowe środki na utworzenie regionalnych funduszy stabilizacyjnych produktów żywnościowych. Już teraz prowadzone są interwencje na rynku walutowym, które mają przeciwdziałać dalszym spadkom wartości rodzimej waluty – tenge. Spadki te są wynikiem zmniejszenia się światowego popytu na ropę wywołanego pandemią koronawirusaDla Iranu epidemia stanowi ogromne wyzwanie w sytuacji, gdy rządzący od dwóch lat próbują stymulować dotkniętą amerykańskimi sankcjami gospodarkę. Późna reakcja na pierwsze przypadki pojawienia się koronawirusa, brak decyzji o zamknięciu miasta Qom, będącego jego epicentrum w Iranie oraz kontynuowanie lotów do Chin w czasie najwyższej liczby zachorowań w tym kraju to tylko kilka czynników, które doprowadziły do rozwoju epidemii. Do 20 marca zanotowano w Iranie oficjalnie ponad 20 tysięcy zachorowań.W obliczu kryzysu władze w Teheranie pierwszy raz od proklamowania republiki islamskiej w 1979 r. zwróciły się do Międzynarodowego Funduszu Walutowego z prośbą o pożyczkę w wysokości 5 mld USD. Rządzący Iranem argumentują swoją decyzję przede wszystkim trudnością zdobycia leków potrzebnych do walki z epidemią, których import jest drastycznie utrudniony przez amerykańskie sankcje. Decyzja o udzieleniu przez MFW pożyczki nie jest pewna. Nawet gdyby została ona podjęta, to rodzi szereg wyzwań prawnych, związanych z odcięciem od światowych systemów płatności. Przeciwdziałając załamaniu gospodarczemu, irański rząd polecił bankowi centralnemu uruchomić linię kredytową dla dziesięciu najbardziej zagrożonych branż, w tym m.in. firm transportowych, turystycznych, restauracji i organizatorów imprez masowych.16 marca ogłoszono również pakiet pomocowy dla najbardziej wrażliwych grup obywateli, składający się z trzech elementów. Po pierwsze, w przeciągu najbliższych czterech miesięcy dokonane mają zostać bezzwrotne transfery finansowe dla najbiedniejszych (nie ogłoszono jeszcze kryteriów). Po drugie, pracownicy handlu detalicznego, w tym sprzedawcy uliczni, mogą ubiegać się o nieoprocentowaną pożyczkę w wysokości maksymalnie 476 USD. Może się po nią zgłosić się nawet 4 miliony ludzi. Po trzecie, rząd ma przygotować program pomocowy dla samotnych matek – choć tu również nie są znane jeszcze szczegóły.Rząd Armenii przygotowuje trzy elementy wsparcia o łącznej wartości ok 260 mln USD, które pozwolą walczyć z ewentualnym kryzysem. Pierwszy pakiet jest przeznaczony na wsparcie przedsiębiorców (ok. 50 mln USD). Firmy będą mogły zaciągnąć kredyty o niskim oprocentowaniu, gdzie połowę kapitału zapewnią banki komercyjne, a drugą połowę - rząd. Pierwszeństwo w przyznawaniu pożyczek będą miały podmioty z branż uznanych za przyszłościowe. Drugi element programu, również wart 50 mln USD, zawiera programy socjalne dla najbardziej pokrzywdzonych przez spodziewane turbulencje ekonomiczne. Natomiast trzeci element programu o wartości 162 mln USD ma służyć stymulacji gospodarki po zakończeniu epidemii.Z kolei ministerstwo finansów otworzyło specjalny fundusz, na który symbolicznie złożą się parlamentarzyści. Posłowie i posłanki zamierzają przekazać swoje dochody za marzec na zapewnienie potrzebnego wsparcia wolontariuszom, lekarzom czy innym pracownikom, którzy pełnią służbę w tym trudnym okresie. Fundusz otwarty jest na dobrowolne datki. Dotychczas zebrano ok. 200 tys. USD.