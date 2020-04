TydzieńwAzji: Premier Japonii pod ostrzałem - wadliwe maski i twitterowe gafy

W czasie, gdy naród japoński powinien mobilizować się do ograniczenia kontaktów międzyludzkich o 70 proc. motywowany hasłami „ganbare” (daj z siebie wszystko), „gaman” (wytrzymałość) i „kyōryoku” (współpraca) pod rządami premiera Abe Shinzo, najwyższa władza w państwie zalicza ciąg wizerunkowych wpadek.

Zde/maskowani producenci

Gospodarka jako klucz

Według badania Kyodo News, 76,2 proc. przepytanych nie doceniło projektu premiera. Ponadto, wymiary maseczek (9,5 x 13,5 cm) okazały się zbyt małe, co udowodnił sam premier, łamiąc wszystkie higieniczny standardy, gdy pojawił się na konferencji w masce, która ledwo zasłaniała nos i usta, a całkowicie odsłaniała jego brodę. Zdjęcie z konferencji czekało na Twitterze drugie życie. W jednej z przeróbek do niewymiarowej maseczki doklejono drugą - tym razem na oczy – oraz opatrzono komentarzem: „Po co dwie maski? - Bo jedna jest za wąska”.Jednak prawdziwa krytyka nastąpiła, gdy maseczki zaczęły gromadzić się w domach Japończyków - w części masek znaleziono włosy, owady oraz pleśń. Zdjęcia spleśniałych masek zaczęły krążyć po japońskim internecie, a projekt prześmiewczo przezwany już na starcie jako „abenomasku” (od polityki gospodarczej premiera Abe - „abenomikusu”) zmienił się w „kabinomasuku” – „pleśniomaski”Czytaj także: Republika Islamska pierwszy raz prosi MFW o pożyczkę Jak podaje Mainichi Shinbun, od 14 kwietnia zostało rozesłane 500 tys. maseczek dla kobiet ciężarnych, z czego ponad 8 tysięcy uznano za wadliwe. Do produkcji maseczek zostały zakontraktowane 4 japońskie firmy, jednak ich dane pozostawały anonimowe. Na fali skandalu, polityczka opozycyjnej Partii Socjaldemokratycznej Fukushima Mizuho, zwróciła się z zapytaniem do rządu o identyfikację zakontraktowanych firm, które następnie omówiła na swoim koncie na Twitterze.Japońskie ministerstwo ujawniło dane trzech z czterech firm: handlowa firma Itochu Corp., producent medycznego sprzętu Kowa Co. oraz producent odzieży Matsuo Corporation. Chociaż zakontraktowane filmy są japońskimi spółkami, produkcja maseczek odbywała się poza granicami kraju: w Birmie, Chinach i Wietnamie. Wraz z demaskacją firm, wszystkie nierozesłane jeszcze partie maseczek zostały wycofane, a firmy zobowiązały się do naprawienia szkód, defekty tłumacząc trudną sytuacją dostaw na świecie oraz „brakiem miejsca”. Natomiast ciekawość i złość internautów podsyca nieujawniona jeszcze firma x, która może okazać się kolejnym wybuchowym etapem maseczkowej afery.W międzyczasie, 16 kwietnia słynący z ujawniania skandali tygodnik Shukan Bunshun, poinformował, iż ponad miesiąc wcześniej żona premiera Abe Akie, wraz z grupą ok. 50 osób odbyła wycieczkę do świątyń w południowej prefekturze Oita. Pierwsza dama nie tylko odbyła „nieistotą i niepilną” („fuyōfukyū”) podróż (do których zaniechania od lutego namawia premier), ale co gorsza – na zdjęciach nie ma na sobie nawet maseczki.Jak na fali wizerunkowych skandali utrzymuje się poparcie rządu Abe Shinzo? Według ankiety przeprowadzonej przez dziennik Asashi między 18 a 19 kwietnia, 57 proc. badanych uważa, iż premier jako lider państwa poniósł porażkę w zarządzaniu kryzysem. Pozytywnie ocenia premiera tylko 33 proc. pytanych.Kadencja obecnego rządu wygasa wraz z końcem października 2021 roku, ale japoński system przewiduje przeprowadzenie przyspieszonych wyborów - rozwiązanie, jakie w przeszłości często wybierała Partia Liberalno-Demokratyczna pewna wyniku zapewniającego zwycięstwo. Michael MacArthur Bosack z The Japan Times przewiduje, że kolejne wybory zostaną zwołane w sierpniu lub wrześniu. Przeprowadzanie wyborów w obecnej sytuacji byłoby źle odebrane przez społeczeństwo.Sam premier 28 marca zaprzeczył takiej możliwości. Według opinii prof. Hiroshiego Komiya z Uniwersytetu Ayoama Gakuin dla Kyodo News, rządy premiera Abe zostały utożsamione z silną gospodarką, ale wraz z jej upadkiem, wyborcy nie będą mieć motywacji do utrzymania premiera przy władzy. Dalsze notowania rządu w dużej mierze zależą od powodzenia pakietu ratunkowego ogłoszonego 6 kwietnia, który na chwilę obecną opiewa na sumę 117 bilionów jenów (ok. 4,5 bln zł).