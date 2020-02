TydzieńwAzji: Problemy polskiej strategii promocji gospodarczej

O niepowodzeniach strategii promocji gospodarczej Polski prowadzonej przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu słychać od dawna. Rząd szykuje kolejne reformy zagranicznej promocji, tym razem proponując powstanie równoległej sieci koordynowanej przez Ministerstwo Rozwoju. Czy ciągłe zmienianie nazw, struktur, prezesów i siedzib doprowadzi do faktycznych zmian jakościowych, czy kolejnych zmian jedynie fasadowych? Czy kilkadziesiąt milionów zainwestowanych w Zagraniczne Biura Handlowych przez PAIH to historia klęski? Co zrobić, aby poprawić realnie jakość wsparcia w ekspansji zagranicznej dla polskich firm w krajach Dalekiego Wschodu? O tych i innych sprawach w nowej analizie przygotowanej przez Instytut Boyma.

Nastawienie na propagandę sukcesu, a nie na realne osiągnięcia

Niewyjaśnione wydatki finansowe i problemy finansowe



Ograniczony kontakt z trzecim sektorem i brak chęci do zaangażowania się w różnorodne działania mające na celu przedyskutowanie modelu funkcjonowania i przydatności polskim przedsiębiorcom

Efekt pleców

Na co narzekają przedsiębiorcy działający w Azji?

Jak poprawić sytuację?

Domeną PAIH jest ogłaszanie sukcesów czy zapowiadanie projektów, po których brakuje ewaluacji i kontroli. Tak jak nie wiadomo, co się dzieje z umowami podpisanymi podczas wizyt z Chinami na sześciocyfrowe sumy, tak i nie ma ewaluacji strategii eksportu na przykład jabłek, na którą przeznaczono wysokie kwoty, a całe przedsięwzięcie okazało się być klapą.Informuje o tym prasa, na obecnym etapie potrzebna byłaby całościowa kontrola przeprowadzona przez odpowiedni organ. Wstępnie wiadomo, że straty PAIH wyniosły 22 mln zł. Kolejną niewiadomą jest zwiększona ilość osób na stanowiskach dyrektorskich z wysokimi pensjami.Preferowana jest współpraca z wielkimi międzynarodowymi korporacjami - dawanie twarzy zagranicznym działaniom, a niekoniecznie angażowanie się w mniejsze, choć potrzebne na poziomie lokalnym inicjatywy.Główne źródło patologii systemowych nie jest jednak charakterystyczne jedynie dla PAIH-u, lecz jest szerzej związane z funkcjonowaniem organizacji i instytucji publicznych w Polsce.Jedną z patologii jest nominacja na ważne stanowiska osób spoza środowiska, a nie długoletnich pracowników danej instytucji, według klucza „posiadanych pleców”. Takie osoby wiedzą, że przy najbliższej okazji, w przypadku narażenia się, mogą zostać usunięte ze stanowiska. Unikają więc konfrontacji i zmian, preferując wygodne funkcjonowanie nad podejmowanie wyzwań, prowadzenie ewaluacji czy kontroli.Takie sygnały dochodziły do Instytutu Boyma od samych pracowników agencji uważających, że publiczne pieniądze są marnotrawione. Podobnie część pracowników na niższych stanowiskach w obawie przed utrzymaniem swoich pozycji przyzwala na niekompetencje i czuje się sparaliżowana - w przypadku zauważenia nadużyć trudno efektywnie na nie reagować. Dobitny efektem tych systemowych problemów jest utworzenie anonimowego, a nie osobistego konta na Twitterze @Paihwatch.W wielu przypadkach biznes negatywnie ocenia działania ZBH i PAIH-u. Podstawowym wyzwaniem jest brak realnych działań i pomocy zagranicą. Tygodniami trwać może umówienie się na spotkanie biznesmenów w Azji Wschodniej, a przesyłanie materiałów czy próśb na niewiele się zdaje.Pracownicy zagranicą są przeciążeni i nie mają zespołów, którymi mogliby zarządzać. W takim wariancie pracownik na rynku chińskim odbywający 2-3 spotkania dziennie, nie jest już w stanie efektywnie zająć się rozwiązywaniem konkretnych spraw i zapytań. W związku z tym preferowane są działania punktowe, takie jak pomoc przy stoisku na niektórych targach, a brak jest wsparcia długofalowego, które polegałoby na wsparciu polskich firm na miejscu.Mimo tego, że kierownictwo ZBH to osoby kompetentne i w większości przypadków posiadające bogate doświadczenie na danym rynku, nie są w stanie efektywnie pomóc biznesowi w pojedynkę. Będąc pod presją opowiedzenia o polskim sukcesie zagranicą kładą nacisk na prowadzenie kampanii w mediach społecznościowych na osobistych profilach.Firmy, które osiągnęły wymierne sukcesy na rynkach wschodnich, nierzadko stronią od publicznego wsparcia wskazując na brak zaangażowania, nierealne terminy umówienia się na spotkanie czy brak długoterminowego wsparcia. Lista zażaleń jest długa.Pewnym symbolem mogą być targi China International Import Expo w Szanghaju (2018), gdzie na stoisku nie było nikogo z kim merytorycznie można by porozmawiać o Polsce, poza młodym Polakiem, który za mini barem w pawilonie rozlewał polskie napoje. Z jednej strony - wspaniale wszyscy są zajęci dyskusjami, z drugiej - po to organizuje się pawilon, aby móc nie tylko wystawić na nim towary, ale również zasięgnąć języka. Nawet mimo wielkości pawilonu brak punktu informacyjnego doskwiera.Możliwe do wprowadzenia systemowe zmiany mogłyby się wiązać z umożliwieniem otrzymania statusu dyplomatycznego dla pracowników agencji, utworzenia ZBH na strategicznych azjatyckich rynkach w obrębie ambasad, czy skomercjalizowanie części działań PAIH-u. Potrzebne są również zmiany w strukturze biur: tak jak dwie osoby nie są w stanie pociągnąć ekspansji polskich produktów na rynku chińskim, tak też nie może tego zrobić jedna osoba pracująca w Indiach. Potrzebne są szeroko zakrojone konsultacje, które zdiagnozowałyby podstawowe wady funkcjonowania obecnego systemu wraz z przedsiębiorcami i trzecim sektorem. Istnieje uzasadniona obawa, że kolejne zmiany na fotelu prezesa, czy tworzenie nowej sieci od początku pod czujnym okiem Ministerstwa Rozwoju nie doprowadzi do faktycznych zmian.