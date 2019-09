TydzienwAzji. Prywatny biznes? Tak, jeśli zgodny z linią chińskiej partii

Działając na chińskim rynku, biznes powinien liczyć się z presją ze strony władz partyjnych i państwowych. Jak pokazują najnowsze kłopoty firm, muszą one coraz ściślej dostosowywać się do linii politycznej, nawet w części aktywności na rynkach pozachińskich. W przypadku niedostosowania do oczekiwań kierownictwa w Pekinie możliwą konsekwencją jest sterowany odgórnie bojkot konsumencki, represje administracyjne czy zakaz działalności w ChRL. W celu wywarcia presji na biznes władze Państwa Środka coraz częściej sięgają też po kampanie internetowe, mające wyglądać na spontaniczne działania użytkowników sieci.

13 września będzie w tym roku obchodzone jedno z ważniejszych świąt chińskiego kalendarza - Dzień Środka Jesieni. W tym dniu Chińczycy tradycyjnie spożywają charakterystyczne wypieki zwane „ciasteczkami księżycowymi”. Są one również jednocześnie typowym prezentem dla znajomych, kolegów i rodziny w okresie poprzedzającym święto.Taipan Bread and Cake z Hongkongu, jedna z firm sprzedających ten typ wypieku, nie zaliczy bieżącego roku do udanych. Kiedy manager firmy, popularnej w Chinach kontynentalnych, ale mającej swoją siedzibę w Hongkongu, na prywatnym profilu facebookowym zamieścił post popierający demonstrantów w tym mieście, sieci sklepów w Chinach rozpoczęły zwrot produktów firmy.Jest to najświeższy przykład wykorzystania bojkotu ekonomicznego jako narzędzia kontroli politycznej w Chinach. W sierpniu, pod naciskiem władz ChRL, hongkońskie linie lotnicze Cathay Pacific wprowadziły niezwykle rygorystyczne zasady dotyczące wypowiedzi dla pilotów oraz członków załóg samolotów. Wszelkie dyskusje dotyczące sytuacji politycznej w Hongkongu zostały zakazane, wliczając w to prywatne profile pracowników w mediach społecznościowych. Na skutek wprowadzenia tych zasad wielu pracowników firmy odeszło z niej lub zostało zwolnionych. Firma broni swojej polityki informując, że dostała ultimatum zakazujące lądowań lub przelotu nad Państwem Środka tym z pracowników, którzy popierali protesty. Firma prawdopodobnie nie miała wyboru, jeżeli chciała nadal działać na największym ze swych rynków.Wiele banków działających w Hongkongu i Chinach kontynentalnych wykupiło duże ogłoszenia popierające działania krytykowanej przez demonstrantów policji, zgodnie z linią promowaną przez władze w Pekinie. Jest to pokłosie zwiększonej presji chińskiej na międzynarodowe firmy finansowe, w tym tzw. Wielką Czwórkę firm audytorskich za to, że nie ukarały pracowników wspierających protestujących. Formalnie nie było decyzji rządowej, tylko zalew negatywnych komentarzy do adresem firm ze strony internautów z Chin kontynentalnych, która wyglądała na zorganizowaną akcję.Kolejnym przykładem może być Korea Południowa, której firmy boleśnie przekonały się w 2017 o skutkach niezadowolenia Chin z powodu instalacji systemu obronnego THAAD, co zostało odebrane jako zagrożenie przez ChRL. Główną "ofiarą" był koncern Lotte, który sprzedał pole golfowe na potrzeby systemu. W krótkim czasie został zmuszony do zamknięcia lub zawieszenia 79 z 99 swoich sklepów w Chinach. Represje dotknęły też sektor turystyki i rozrywki (w tym bardzo dochodowe segment muzyczny K-Popu). Bezpośrednia presja i zakazy są problematyczne według reguł WTO. Bojkot obywatelski natomiast tychże reguł nie narusza, a w obliczu znaczenia chińskiego rynku stanowi skuteczne narzędzie wywierania presji. Należy oczywiście być świadomym, że „obywatelski bojkot” ze strony internautów chińskich nie jest możliwy bez akceptacji czy nawet wsparcia ze strony władz, te bowiem w pełni kontrolują wszelkie platformy społecznościowe w chińskim internecie. Jednakże formalnie działania takie nie stanowią złamania reguł międzynarodowych.Władze potrafią także interweniować bezpośrednio. W zeszłym roku wymusiły one na światowych przewoźnikach lotniczych zaklasyfikowanie na stronach internetowych służących rezerwacji miejsc Hongkongu, Makao, czy Tajwanu jako części Chińskiej Republiki Ludowej. Światowe koncerny mogły albo się podporządkować, albo stracić dostęp do rynku Chin kontynentalnych. Władze USA protestowały, ale prosta kalkulacja ekonomiczna zdecydowała. Chiny są drugim największym rynkiem lotniczym świata.Oczywiście nie tylko Chiny stosują sankcje wobec firm jako narzędzie presji politycznej. Różnicą jest to, że dotychczas w praktyce międzynarodowej presja ekonomiczna dotyczyła firm jako takich, w wypadku Hongkongu kontrola zaczyna rozciągać się na prywatne działania pracowników. Zmienia to firmy chcące działać w Chinach w swego rodzaju przedłużenie administracji chińskiej.Oczywiście każda akcja wywołuje reakcję. Również mieszkańcy Hongkongu starają się wywrzeć presję ekonomiczną. Kiedy aktorzy z Chin kontynentalnych (w tym znana aktorka Liu Yifei) zdecydowanie potępili demonstrantów, w Hongkongu rozpoczęto akcję nawołującą do bojkotu nowej produkcji studia Disneya - aktorskiego filmu „Mulan”, gdzie Liu Yifei gra główną rolę. Na tę chwilę akcja cieszy się sporym zainteresowaniem, pytanie jednak, czy będzie w stanie wpłynąć na wyniki finansowe filmu. Rosnąca pozycja i asertywność Chin wymusza na biznesie stałe dostosowanie się do reguł nie tylko - jak dotychczas - promowanych przez Stany Zjednoczone, jak w przypadku ich konfliktu z Iranem, ale też podporządkowanie oczekiwaniom rządu ChRL. Należy być tego świadomym planując ekspansję na rynek Państwa Środka.Być może jesteśmy świadkami narodzin epoki presji z obu stron politycznego sporu, zmuszającej firmy do określenia się, na jakie rynki kierują swoje produkty oraz wedle jakich reguł i z kim chcą współpracować. To zaś może być kosztowne dla wszystkich uczestników tego polityczno-ekonomicznego konfliktu, wliczając w to również firmy chińskie.