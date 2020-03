TydzieńwAzji: Przesunięto szczyt UE-Indie. Koronawirus pretekstem

13 marca miał odbyć się 15. szczyt Indie-UE. Po ogłoszeniu terminu spotkania w styczniu 2020 roku wydawało się, że nowe władze instytucji europejskich na czele z Ursulą van der Leyen i Charlesem Michelem oraz premierem Indii Narendrą Modim ustalą ambitny plan pogłębienia współpracy na najbliższe pięciolecie. Jednak 5 marca rzecznik prasowy indyjskiego MSZ poinformował o odwołaniu szczytu, powołując się na ryzyka związane z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa.

Za odwołaniem marcowego terminu szczytu mogą stać nie tylko bieżące problemy polityczne, ale także te natury strukturalnej. Prawdopodobnie partnerzy nie poczynili postępów w istotnych kwestiach, które różnią ich od wielu lat. Trudno więc byłoby pokazać szczyt jako sukces. Przykładem spraw spornych są kwestie handlowe i inwestycyjne.Na przełomie wieków relacje między UE a Indiami wydawały się kwitnąć. Delhi było jednym z pierwszych pozaeuropejskich partnerów, którzy podpisali z Unią umowę o współpracy (1994r.). Stosunki między stronami podniesiono do rangi strategicznego partnerstwa w 2005 roku. Od tego czasu strony uzgadniają też cyklicznie plany działania obejmujące kolejne okresy.Jednak co najmniej od dekady stosunki między Unią a Indiami znajdują się w stagnacji. Podjęte w 2007 r. negocjacje o umowie handlowej i inwestycyjnej zostały w praktyce zawieszone w 2013 r., ponieważ stanowiska stron były od siebie zbyt oddalone. Unia oczekuje faktycznego otwarcia gospodarki indyjskiej na europejskie towary, usługi i inwestycje, czy jasnych reguł dostępu do przetargów publicznych.W ostatnich latach stanowiska stron wydają się coraz bardziej rozchodzić. Ostatnie umowy handlowe Unii, jak choćby te zawarte z Japonią i Singapurem, zawierają dodatkowo zapisy związane z ochroną praw pracowniczych czy oceną społecznych i środowiskowych skutków porozumienia. Z punktu widzenia Unii te umowy mają być wzorem dla kolejnych porozumień. Na obecnym etapie trudno sobie wyobrazić, by Indie zaakceptowały umowę, która miałaby tak duży wpływ na ich politykę wewnętrzną. Perspektywa układu indyjsko-europejskiego więc się oddala.Przy świadomości wszystkich problemów i napięć we wzajemnych relacjach warto jednak pamiętać, jak wiele Delhi i Europę łączy. Nie chodzi tutaj wyłącznie o ważne kwestie, jak poszanowanie zasad demokracji czy wizja ładu międzynarodowego opartego na regułach.Indie i UE korzystają z rozwiniętej współpracy gospodarczej. Wedle źródeł unijnych, wspólnota była w 2018 r. największym partnerem handlowym Indii, a Indie - 9. kontrahentem państw Unii. Wymiana towarowa wyniosła wtedy ponad 92 mld euro, rosnąc o ponad 70 proc. w czasie ostatniej dekady, zaś wartość handlu usługami szacuje się na 37 mld euro (wzrost o 60 proc. od 2010 r.). Indie stały się w tym czasie 4. eksporterem usług do UE i 6. ich importerem. W 2017 r. wartość zaangażowanych w Indiach kapitałów firm europejskich wyceniano na ponad 77 mld euro, co sprawiło, że to Unia jako blok stała się największym inwestorem na Subkontynencie (18 proc. wartości wszystkich inwestycji pochodziło z UE).Indie pozostają także partnerem Unii w kwestiach bezpieczeństwa, kontroli migracji, współpracy naukowej i badawczej. Dodatkowo na Subkontynencie Unia inwestuje w projekty z zakresu pomocy rozwojowej warte obecnie ponad 120 mln euro (dane Przedstawicielstwa UE w Delhi), koncentrując się na kwestiach czystej energii, gospodarki wodnej czy polepszenia jakości powietrza w miastach. Do tego dochodzą środki, które przeznaczają na współpracę poszczególne państwa członkowskie. W przypadku klęsk naturalnych wspólnota jest ważnym dostawcą pomocy humanitarnej.O rozwój tej współpracy warto dbać też na najwyższym szczeblu. Należy mieć nadzieję, że strony wykorzystają czas, który uzyskały poprzez przełożenie szczytu, na uzgodnienie ambitnego planu pogłębiania wzajemnych relacji i usuwania kwestii spornych. Mimo, iż Unia jest z perspektywy Indii dotkliwie osłabiona wystąpieniem z niej Zjednoczonego Królestwa (Londyn stanowi dla Delhi tradycyjnie ważny punkt odniesienia), to pozostanie dla Delhi ważnym partnerem w handlu i inwestycjach. Indie zaś pozostaną w przewidywalnej przyszłości jedną z najszybciej rozwijających się dużych gospodarek globu, a ich rynek w porównaniu do Chin - relatywnie otwarty.Kompleksowa umowa regulująca te kwestie dałaby więcej pewności europejskim producentom i eksporterom na tym dużym, lecz trudnym rynku. Pogłębienie współpracy na szczeblu unijnym szczególnie ważne jest to dla państw małych i średnich, takich jak Polska. Europejskie potęgi, jak Niemcy czy Francja, mają możliwość załatwienia wielu kwestii na poziomie bilateralnym.Nawet jeśli nie uda się kompleksowej umowy zawrzeć w najbliższym czasie, warto pracować nad jej elementami i rozwijać współpracę na tych polach, gdzie jest to obecnie możliwe. Przykładem może być współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa, badań kosmicznych czy zarządzania zasobami naturalnymi. Wtedy wzajemne relacje będą bardziej odporne na choroby.Czytaj pozostałe teksty z cyklu #TydzieńwAzji 9 (59) / 2020