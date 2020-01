TydzieńwAzji. Przyszłość Huawei i bitwa o 5G w Azji Południowej i Płd-Wsch

Pomimo amerykańskich sankcji Huawei zakończył rok 2019 na plusie. Według wczesnych szacunków dochody firmy ze sprzedaży wzrosły o 18 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Jednak zdaniem sprawującego rotacyjne przewodnictwo Erica Xu rok 2020 będzie bardzo trudny, a Huawei będzie musiał skoncentrować się na przetrwaniu. Bardzo duże znaczenie dla firmy będzie też miała walka o budowę infrastruktury 5G w Indiach i krajach Azji Południowo-Wschodniej.

Pozostałe państwa wstrzymują się z decyzjami. Oferty Huawei są atrakcyjne cenowo, ale lokalni sojusznicy USA, tacy jak Filipiny i Tajlandia obawiają się reakcji Waszyngtonu. Przy ostatecznym wyborze w grę mogą wejść jeszcze inne czynniki. W Malezji, Mjanmie i Tajlandii silną pozycję zdobyło norweskie przedsiębiorstwo telekomunikacyjne Telenor. W grudniu firma ogłosiła, że jej głównym dostawcą infrastruktury 5G będzie szwedzki Ericsson. Tym samym zerwana została trwająca całą poprzednią dekadę współpraca z Huawei.Na podobny krok zdecydował się indyjski gigant telekomunikacyjny Airtel. Pomimo wcześniejszych zapowiedzi nie podpisał umowy z Huawei na modernizację infrastruktury 4G w Radżastanie. Kontrakt zdobył Ericsson. Niejako na osłodę Huawei został dopuszczony do zaplanowanych na marzec testów sieci 5G w Indiach. Miało jednak stać się tak dopiero po tym, jak przewodniczący Xi Jinping zagroził premierowi Narendrze Modiemu odwetowymi sankcjami wobec indyjskich firm działających w Chinach. Modi znalazł się między młotem a kowadłem, bowiem wspierające jego partię BJP wpływowe ugrupowania nacjonalistyczne takie jak Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) i Swadeshi Jagaran Manch (SJM) zdecydowanie sprzeciwiają się dopuszczeniu ze względów bezpieczeństwa Huawei do budowy indyjskiej infrastruktury telekomunikacyjnej nowej generacji.Wdrażanie komercyjnych sieci 5G w Indiach i Azji Południowo-Wschodniej może napotkać jeszcze jeden, nieoczekiwany problem. Większości prywatnych konsumentów w tej części świata, z wyjątkiem Singapuru, nie stać na opłacenie droższego niż w przypadku 4G abonamentu. Również cena smartfonów kompatybilnych z nowa siecią, przekraczająca 500 dolarów, działa odstraszająco. Swoją rolę gra też koszt budowy infrastruktury. Chodzi tutaj nie tylko o fizycznie istniejące urządzenia, ale przede wszystkim o kupno licencji na możliwość użytkowania konkretnej częstotliwości. Przykładowo w Indiach kupno częstotliwości jest niemal cztery razy droższe niż w Korei Południowej.W celu redukcji kosztów malezyjskie telekomy zamierzają wspólnie wykorzystywać infrastrukturę, niezależnie od tego, kto ją wybuduje. Sprawa jest szczególnie odczuwalna w Indiach, gdzie era tanich połączeń już się zakończyła. Łączne zadłużenie lokalnych teleoperatorów sięga 98 miliardów dolarów. W takiej sytuacji ambitne plany uruchomienia w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej komercyjnych usług 5G jeszcze w tym, lub przyszłym roku stają pod znakiem zapytania, a to oznacza kolejne problemy dla Huawei.