TydzieńwAzji: Rolnictwo perspektywicznym obszarem współpracy z Kazachstanem

W lipcu 2019 r. w obecności premiera i ministra rolnictwa Kazachstanu przedstawiciele amerykańskich firm Valmont Industries, Global Beef, podpisały porozumienie dot. budowy zakładu produkcyjnego nowoczesne systemy nawadniające.

Po stronie kazachskiej partnerem jest Kusto Group z siedzibą w Singapurze, założona przez obywatela kazachskiego. Na podstawie umowy firmy amerykańskie mają dostarczyć zaawansowane technologie w zakresie nawadniania, wydajności zasobów wodnych i produkcji roślinnej, a Kusto Group zapewni projektowi wiedzę lokalną i doświadczenie na rynku. W zawarcie porozumienia zaangażowane były także amerykańskie agencje rządowe.

Wedle przedstawiciela Grupy Kusto zaledwie 7 proc. gruntów ornych w Kazachstanie jest nawadnianych, ale ziemie te generują około 40 proc. łącznych zbiorów. Plany rządu kazachskiego zakładają, że do 2028 r. udział nawadnianych pól zwiększy do 16 proc. wszystkich gruntów. Nowoczesne systemy nawadniające mogą wielokrotnie zwiększyć plony i zmniejszyć zużycie wody. Dla przykładu, produkcja kilograma bawełny kosztuje w USA kilkakrotnie mniej wody niż w Indiach, które korzystają w większości z mało efektywnego nawadniania kanałowego.Na polecenie prezydenta Kazachstanu Ministerstwo Rolnictwa i Kazakh Invest NC JSC pracują nad wzmocnieniem koordynacji działań w zakresie przyciągnięcia inwestycji zagranicznych w rolnictwie. Priorytetem ma być przyciągnięcie zagranicznych inwestorów do branży przetwórstwa produktów rolnych: mięsa, mleka, ziemniaków, buraków cukrowych, nasion oleistych, owoców i warzyw. Wedle informacji resortu rolnictwa Kazachstanu od początku tego roku inwestycje w rolnictwie w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku wzrosły o 62,7 proc. i wyniosły 0,5 mld USD. Niemniej jednak były o wiele mniejsze niż w dominującym w PKB kraju w sektorze paliwowo-energetycznym. Na stosunkowo niski poziom napływu inwestycji zagranicznych do rolnictwa wpływa fakt, iż cudzoziemcy nie mogą posiadać gruntów rolnych.Analiza SWOT zawarta w Państwowym programie rozwoju kompleksu rolno-przemysłowego Republiki Kazachstanu na lata 2017-2021 wskazuje, iż kraj zajmujący 9. miejsce na świecie pod względem terytorium, plasuje się na 2. pozycji jeżeli chodzi o powierzchnię gruntów ornych na mieszkańca. Jest jednym z największych eksporterów zbóż i mąki. Znajduje się w sąsiedztwie krajów o rosnącym zapotrzebowaniu na żywność, takich jak Chiny. Jednak udział rolnictwa w PKB Kazachstanu jest relatywnie niski, przy jednoczesnym wysokim wskaźniku zatrudnienia ludności w tej sferze. W rolnictwie występuje jednak nadal niski poziom transferu technologii i badań naukowych. Czynnikiem ograniczającym jego rozwój sektora również m.in. niedobór wody i środków finansowych.Ze względu na ambicje i możliwości kraju, współpraca z Kazachstanem w rolnictwie i przetwórstwie żywności ma dobre perspektywy. Jak widać na przykładzie działań amerykańskich, warto, by wysiłki przedsiębiorców w ekspansji na tym rynku mogły liczyć na ciągłe wsparcie administracji kraju pochodzenia kapitału.Czytaj także: Czy prezydent Tokajew zwycięży z internetem?